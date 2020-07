Hoe een pony uit Nederland bij Kylie Jenner terecht kwam: “Ik herken hem uit duizenden” Francisca Muller

28 juli 2020

16u56

Bron: AD 1 Showbizz Paarden en pony’s verkopen in de Verenigde Staten, de Nederlandse Roy Wilten (35) uit Nieuwleusen in de provincie Overijssel doet niet anders. En ja, hij mag ook een paar bekende Amerikanen tot zijn klanten rekenen. Maar dat ‘zijn‘ pony Frozen nu in de wei staat bij Kylie Jenner, dat had hij niet kunnen bedenken, zo vertelt hij tegen onze collega’s van het Algemeen Dagblad.

Ineens dook hij op: een foto op Instagram van Stormi, het dochtertje van reality-ster Jenner en rapper Travis Scott, op een schattige spierwitte pony. Gekregen op haar tweede verjaardag. Amerikaanse media meldden dat de ouders er 200.000 dollar voor neergeteld heeft, plus nog eens de kosten om de pony vanuit Nederland naar Amerika te verschepen.

Wilten werd getipt over de foto en wist het meteen: “Dit is Frozen, die is van mij geweest. Ik herken ’m uit duizenden. Een 17-jarige b-pony die drie keer Nederlands kampioen is geweest. Een superlief beest, een echte leerpony. Ik heb navraag gedaan en het is me bevestigd door de trainer.”

De helft van de helft

Dat deel van het verhaal klopt dus. Maar de rest? “Frozen komt helemaal niet rechtstreeks uit Nieuwleusen. Ik heb deze pony 3,5 jaar geleden gekocht en in Amerika verkocht. Hij heeft eerst in de buurt van New York rondgelopen, is daarna een keer doorverkocht en nu bij Kylie Jenner terechtgekomen.” En dat aankoopbedrag van 200.000 dollar: “Natuurlijk weet ik niet wat ze ervoor betaald heeft, maar dat bedrag lijkt me héél sterk. Ik zou zeggen: de helft van de helft.”

Los van alle indianenverhalen vindt de Nederlander het maar wat leuk dat ‘zijn’ Frozen nu bij een beroemdheid op stal staat. En het is niet slecht voor de business. Niet voor niets zette hij het trots op zijn eigen Instagram-account. Publiciteit is niet verkeerd, al kan hij zich ook heel goed redden zónder.

Wilten, zo’n beetje opgegroeid in de manege van zijn ouders, heeft namelijk in de afgelopen vijftien jaar een uitstekende neus voor de Amerikaanse markt gekregen. In Europa maar ook daarbuiten koopt hij springpaarden en -pony’s in, al dan niet via scouts, en verkoopt die in de Verenigde Staten. “Ik heb jaren in Amerika gezeten en weer precies welke paarden geschikt zijn. Doordat ik al zo lang in het wereldje zit heb ik veel connecties opgebouwd.”

Bij de fijne kneepjes van het vak hoort ook een flink stuk marketing. Frozen bijvoorbeeld, had eerder een andere naam. Maar toen Wilten de pony kocht, besloot hij het dier naar de gelijknamige kinderfilm te noemen. “Dat, in combinatie met het feit dat-ie spierwit is, geeft al een bepaalde indruk. In Amerika is dat belangrijk. Voor de verkoop heb ik een YouTube-video laten maken en die heeft het heel goed gedaan. Het werkt allemaal mee.”

Bruce Springsteen

Aan welke Amerikaanse beroemdheden Wilten nog meer een paard of pony verkocht heeft, zul je hem niet horen zeggen. “Privacy is belangrijk voor mij en mijn klanten. Amerikaanse media zeggen dat Bruce Springsteen een klant is, maar dat klopt niet. Toevallig heb ik hem en zijn vrouw Jessica eens ontmoet en ik weet dat ze paardrijden, maar ik heb ze nooit een paard verkocht.”

Rapper Travis Scott postte op Instagram een foto van zijn dochtertje op haar nieuwe aanwinst Frozen: