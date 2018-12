Hoe een middelbare school Kate Middleton veranderde van onzeker kind naar een toekomstige koningin DBJ

28 december 2018

09u32 0 Showbizz Catherine Middleton (36) zal binnen afzienbare tijd de nieuwe koningin van Engeland worden. Aan de zijde van haar man prins William straalt ze zelfzekerheid uit, maar dat is niet altijd zo geweest. Als puber veranderde ze van school omdat ze gepest werd. “In het begin was ze erg onzeker, maar in het tegen het zesde middelbaar was ze een absolute schoonheid.”

Kate Middleton is ondertussen al bijna twintig jaar van haar middelbare school af, maar Marlborough College speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van de hertogin. Deze week raakte bekend dat de toekomstige koningin overweegt haar oudste zoon George naar dezelfde school te sturen. Dat is opmerkelijk, want de Britse royals gaan naar goede gewoonte naar Eton, dé Britse eliteschool waar de rijkste Britten school lopen.

Voor een reden hoef je niet echt ver te zoeken. Het was immers Marlborough College dat van de onzekere, kwetsbare tiener Kate, een zelfzekere, sportieve jonge vrouw maakte die zich liet opmerken door een Engelse prins.

Mager en bleek

Kate weet hoe het voelt om niet binnen de lijnen van een school te passen. In het jaar 1996 veranderde ze zelf noodgedwongen van school nadat ze gepest werd op Downe House, een kostschool voor meisjes vlakbij haar ouderlijke huis in Berkshire. Haar ouders, Carole en Michael, konden het niet langer aanzien en lieten haar van school veranderen. “Ze vertelde dat ze gepest was geweest op haar vorige school”, zegt vriendin Gemma Wiliamson. “Ze was erg mager en bleek toen ze toekwam en had duidelijk weinig zelfvertrouwen.”

Een van de begeleiders van Kate op Marlborough College, Joan Gall, zegt dat Kate veel last had van eczeem veroorzaakt door stress. “Ze was heel erg stil toen ze bij ons aankwam, maar ze paste zich redelijk snel aan. We waren een soort grote familie en deden alles samen. Video’s kijken en taart bakken bijvoorbeeld.” Ook hospita Ann Patching herinnert zich de aankomst van Kate nog. “Ze had het inderdaad een keer over Down House. Je merkte dat het voor haar een grote zorg was geweest, maar ze was wel vastbesloten om dat achter haar te laten.”

Hechte vriendschappen

Kate houdt tot op vandaag haar meest innige vriendschappen over aan Marlborough College. Ze zat er in het eerste hockeyteam en haar teamgenoten zijn tot op vandaag haar beste vriendinnen. Wanneer ze niet trainde of studeerde hield Kate er volgens haar huisgenoten van om naar haar Sony Walkman te luisteren en naar haar favoriete sitcom ‘Friends’ te kijken. De meiden hadden ook hun eigen ‘huiskreet’ en aan het eind van elk semester zongen ze een themalied om de examens af te sluiten. Ieder half jaar werd ook de samenstelling van de slaapkamers veranderd om kliekjesvorming tegen te gaan.

Kate voelde zich meteen thuis op de school en was ook graag gezien. “Ze nestelde zich heel goed in de groep en was ook erg betrokken bij het leven op school, onder meer in de sport- en muzieklessen”, zegt Ann Patching. “Kate was altijd heel erg lief en behandelde iedereen hetzelfde”, herinnert medeleerling Kathryn Solari zich. “Ze was ook heel erg sportief. Ik zou niet zeggen dat ze de slimste van de klas was, maar ze werkte heel hard en was in elke situatie goed voorbereid.”

Top van het lijstje

Kate werd kapitein van het tennisteam op school en blonk ook uit in zwemmen, hoogspringen en hockey. Haar ouders kwamen regelmatig op bezoek om te kijken naar haar wedstrijden. Ook haar jongere zusje Pippa ging naar Marlborough College. “Pippa was echt goed in alles”, herinnert begeleidster Patching zich. “Ze was erg sportief en ook haar schoolresultaten waren nog beter, maar ik denk niet dat Kate daar ooit jaloers op was.”

Na haar examens vertrok Kate op stage naar Argentinië met de hockeyploeg en aansluitend naar de Caraïben met het gezin. Na een lange zomer kwam ze terug. “Ze kwam terug als een absolute schoonheid”, zegt klasgenoot en vriendin Gemma. “Iedere jongen op school had een oogje op haar.” Dat beaamt Denise Allford, een andere vriendin. “Pippa was meer een ‘Tomboy’, maar Kate was inmiddels haar beugel kwijt en zag er werkelijk prachtig uit. Ze droeg make-up en straalde van kop tot teen.” Volgens de meiden stond ze ook bovenaan de ‘Fit list’, een lijstje dat jongens op school ophangen met daarop de knapste meisjes. Het zelfvertrouwen van Kate groeide.

Foto van prins William op haar kamer

Haar eerste kus had Kate met Woody , de oudere broer van van haar vriendin Alice. Haar eerste relatie met een zekere Harry Blakelock, die toen kapitein was van het rugbyteam. Hij was echter een jaar ouder en wanneer hij van school afging, liet hij Kate met een gebroken hart achter. Dat is wanneer prins William op de proppen kwam. Hij kwam naar Marlborough college voor een sportwedstrijd tussen scholen, waar hij Kate zou kunnen zijn tegengekomen in de refter.

Kate ontkende altijd de geruchten dat ze een foto van prins William op haar kamer had, maar een klasgenoot Jessica Hay zegt dat Kate wel degelijk een crush op hem had. “Wanneer we over de jongens op school bezig waren, zei ze dat ze nooit geïnteresseerd was. Ze waren te ruw voor haar, zei ze.” Kate zou al grappend de waarheid hebben gezegd volgens Hay. “Ze lachte weleens door te zeggen dat er niemand was zoals prins William. Ik weet zeker dat hij heel lief is, zei ze dan.”

Meter

Aan excessen deed Kate volgens haar klasgenoten niet mee, die weleens van school wegglipten om te gaan drinken in Reading. Ze werkte heel hard en haalde steeds prima cijfers, onder meer op chemie, biologie en kunst. In het jaarboek na het zesde middelbaar werd ze gestemd tot ‘Persoon die het meest geliefd is bij iedereen’. Tot op vandaag vormen haar hockeyvriendinnen haar beste vrienden. Ze gaat er naartoe wanneer ze het moeilijk heeft en ze zijn onder meer ook de meters van haar kinderen.