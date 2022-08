Hoe Eddy Lipstick ‘F.C. De Kapoenen’ draaide, de succesvolste Vlaamse pornofilm ooit. “Marginaal? Nogal. Maar ik was Steven Spielberg niet, hé”

Toch wel wat kans dat u, beste lezer, ‘F.C. De Kapoenen: De Training’ ooit heeft gezien. Want er vlogen duizendén exemplaren van over de toonbank, on demand is hij ontelbaar vaak gekocht. Geen enkele Vlaamse seksfilm brak zo veel potten. In 2014, dus achttien jaar na de release, stond de prent nog altijd in de top 20 van de meest opgevraagde films bij (destijds) Belgacom en Telenet. “En ik zal eens iets verklappen”, gniffelt Eddy Lipstick tijdens de autorit naar voetbalclub FC Broekkant op de grens van Schoonbroek-Retie en Arendonk, waar hij de cultfilm draaide. “Omdat het succes van ‘F.C. De Kapoenen’ maar bleef duren, vroeg Telenet mij in 2014 - ik was toen allang met porno gestopt - of ik er geen sequel van wilde maken. Ik zag dat eerst niet zitten. ‘Investeren in seksfilms: daar zit geen toekomst meer in.’ Maar allez, we kwamen toch tot een akkoord. En zo kwam het dat ik nummertje twee - ‘Crisis bij De Kapoenen’ - alsnog heb gedraaid. De 3de en 4de Kapoenen-films - jaja, dat werd een rééks - zijn gemaakt door MariskaX, dat mijn label in 2015 overnam. Maar ook op die films staat mijn Lipstick-logo nog. Voor de herkenbaarheid. Anders gezegd: dat is goed voor de omzet. (lacht) ”