Hoe echt is 'Ex On The Beach: Double Dutch'? "Ik moest hem van de productie nóg eens op zijn gezicht slaan"

Showbits‘Ex On The Beach: Double Dutch’ loopt intussen al negen seizoenen op MTV, en is daarmee één van de populairste reality-programma’s bij de jeugd. Acht singles worden gedropt in een luxueuze villa, terwijl hun exen één voor één aanspoelen op het strand. De sfeer? Die is vaak grimmig, achterbaks en vol van alcohol en testosteron. Of lijkt dat alleen maar zo? Showbits-reporter Senne sprak met ex-kandidate Shani over hoe écht ‘Ex On The Beach’ juist is.