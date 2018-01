Hoe deze YouTuber een enorme fout maakte, maar er toch rijker van werd TK

22u03 0 REUTERS Showbizz Met meer dan 18 miljoen volgers op zijn twee kanalen is Logan Paul een van de meest succesvolle YouTubers ter wereld. In 2017 verdiende hij een slordige 12,5 miljoen dollar, waarmee hij een vierde plaats haalde in de top tien van de rijkste filmpjesmakers. En blijkbaar kan zelfs een gigantische misstap daar niets aan veranderen.

Logan werd beroemd met de intussen verdwenen app Vine. Een paar jaar geleden maakte hij de overstap naar YouTube, waar hij iedere dag een vlog uploadt. In die video's haalt hij de gekste capriolen uit, en dat levert hem miljoenen volgers en handenvol geld op.

Maar begin deze week ging Paul een stap te ver in het entertainen van zijn publiek. Hij besloot om oudejaar voor de verandering niet door te brengen op een feestje, maar trok naar het Aokigahara-bos in Japan, ook wel het 'suicide forest' genoemd omdat er zoveel mensen zelfmoord plegen - zo'n 100 per jaar. Daar wilde hij met zijn entourage kamperen.

Slachtoffer in beeld

In het begin is het allemaal fun and games, en het gezelschap struint luid lachend door het bos. Maar als ze even later op een echt slachtoffer stuiten, is de grap er snel vanaf. Paul weet duidelijk niet hoe hij moet reageren, en kiest dan maar voor enkele onrespectvolle uitspraken - inclusief Toy Story-muts. Ze verwittigen uiteindelijk de politie en blazen hun kampeertrip af, maar Logan gooit de video wél online en laat daarin ook het lijk zien.

Wat volgt is een barrage aan kritiek. Duizenden mensen pikten het niet dat Paul munt wilde slaan uit een tragedie en vonden dat hij de man nooit in beeld had mogen brengen. Zelf probeerde hij zich eruit te praten door te zeggen dat hij de aandacht had willen vestigen op een maatschappelijk probleem, maar dat maakte het alleen maar erger. Uiteindelijk mengden zelfs enkele celebrity's zich in de discussie: onder meer Game of Thrones-actrice Sophie Turner zette Logan op zijn plaats voor zijn 'walgelijke' daden en halfslachtige verontschuldiging.

Extra volgers

Intussen heeft Paul zich nogmaals verontschuldigd en heeft hij zijn kanaal even op pauze gezet om te bezinnen over zijn daden. Maar ondanks alle kritiek heeft het voorval hem geen windeieren gelegd. Nadat het schandaal uitbrak, maakte de vlogger een fikse sprong vooruit in zijn aantal abonnees. Normaal krijgt hij iedere dag ongeveer 50.000 volgers extra, maar op drie januari waren er dat meer dan 81.000. Zijn verontschuldigingsvideo werd intussen ook meer dan 29 miljoen keer bekeken - normaal is dat zo'n 6 miljoen. Zijn hoofdkanaal heeft nu meer dan 15 miljoen volgers, en Logan is nog een stukje rijker geworden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.