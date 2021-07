Hoe deze vrouwen hun familie-imperium stevig in handen houden: “Wat hij per maand verdiende, haalde ik binnen aan commerciële deals”

In Nederland is zopas nog een nieuw hoofdstuk geschreven in wat we zo onderhand wel de Hazes-saga mogen noemen. En niet voor het eerst is daarin een prominente rol weggelegd voor Rachel Hazes (51), de weduwe van André die sinds z’n overlijden met ijzeren scepter over het Hazes-imperium regeert. Als een echte moederkloek waakt ze over alles wat met hem in verband wordt gebracht. En ze wil en zal overal een cent van meepikken ook. Haar zakelijke portefeuille ziet er indrukwekkend uit: een eigen theebar in Amstelveen, een kledinglijn van André Hazes senior via Lidl en zopas nog de documentaire ‘Kleine Jongen’. Later dit jaar staat dan weer de lancering van een nieuw boek op de planning, ter ere van wat de zeventigste verjaardag van haar man had moeten zijn. En er zijn zelfs plannen om straks een Hazes-museum te openen, ergens in een Amsterdamse kroeg.