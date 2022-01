Hoe de kinderen van chef-kok Gordon Ramsay een miljoenenimperium zullen uitbouwen: “Zij worden de nieuwe Beckhams”

CelebritiesTilly Ramsay, de dochter van Britse chef-kok Gordon Ramsay, gaat regelmatig viraal op TikTok. Mede door haar deelname aan ‘Strictly Come Dancing’ (het Britse ‘Dancing With the Stars’), is de jongste dochter van de tv-kok razend populair geworden in het afgelopen jaar. Een Schotse PR-expert denkt nu dat alle kinderen van de tv-kok miljoenen kunnen verdienen. “De familie Ramsay gaat dezelfde richting uit als de Beckhams en Kardashians”, onthult de expert aan The Sun.

Megan (23), Jack en Holly (22), Tilly (20) en Oscar (2) zijn de kinderen van Gordon en Tana Ramsay. Gordon is beroemd als televisie- en sterrenchef, maar ook zijn vrouw is een succesvolle televisiepresentatrice. De Schotse PR-expert Nick Ede voorspelt nu dat ook het geslacht Gordon een succesvolle carrière tegemoet gaat. “De naam Ramsay is wereldberoemd en staat synoniem voor persoonlijkheid, klasse en perfectie. Net als David Beckham staat Gordon aan de top van zijn vak - hij is de Beckham van het koken.” Hun populariteit hebben ze echter niet alleen te danken aan hun achternaam, maar is ook hun eigen verdienste. De kinderen zetten namelijk nu al stappen richting het showbizzleven. “Het is een blauwdruk die alle kenmerken heeft om een imperium uit te bouwen met epische proporties”, voegt hij eraan toe.

Ede vergelijkt het beginnend imperium van de familie zelfs al met de familie Beckham en Kardashian. “De kinderen staan in de perfecte positie om zich op te maken voor roem en fortuin”, stelt Ede. De PR-expert neemt alle kinderen apart onder de loep.

Tilly (20)

Matilda, afgekort tot Tilly, heeft er op haar jonge leeftijd al een flinke showbizzcarrière opzitten. Tot 2019 had ze haar eigen kookprogramma: ‘Matilda and the Ramsay bunch’. Het programma werd zelfs genomineerd voor een BAFTA-prijs. Maar ook haar deelname aan ‘Strictly Come Dancing’ (het Britse ‘Dancing With The Stars’) ging niet onopgemerkt voorbij: Tilly’s populariteit steeg enorm. Ze heeft op Instagram ondertussen 1,2 miljoen trouwe volgers.

Dat hoge aantal is misschien ook te danken aan haar aanwezigheid op TikTok. De jongste Ramsay-dochter maakt er grappige filmpjes en sketches met haar vader Gordon, die ontzettend populair zijn bij haar 10,1 miljoen volgers op het platform. Dat alles combineert ze met studies als psychologe, net als haar zus Megan deed.

Nick Ede ziet Tilly dan ook de grootverdiener worden van haar familie. “Iedereen kan zien dat ze een echte familie-uitstraling heeft en een geweldige tv-persoonlijkheid is. Iets wat je niet bereikt door vriendjespolitiek.”

Holly (22)

Holly combineert haar studies als modeontwerpster met een carrière als model en verdeelt haar tijd tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een celebrity-netwerk heeft ze alvast mee: ze was de plus one van haar vader op Elton John’s Oscar-feestje in 2017, blijkt een goede vriendin te zijn van Brooklyn Beckham en wordt geprezen door Khloe Kardashian op Instagram. Daarnaast heeft ze op Instagram een indrukwekkende 287.000 volgers.

Maar het leven van Holly was niet altijd rooskleurig. Op haar achttiende werd ze twee keer seksueel misbruikt. In mei onthulde ze dat ze, naar aanleiding van het misbruik, maandenlang in een psychiatrisch ziekenhuis heeft doorgebracht en gediagnosticeerd werd met PTSD (posttraumatische stressstoornis) en depressie.

De tweede dochter van de tv-kok bleef niet bij de pakken zitten en richtte ‘21 and Over’ op, een podcastreeks waarin ze over geestelijke gezondheid en alcoholisme praat. Eden stelt: “Holly heeft de mogelijkheid om een sterk rolmodel te worden voor jonge mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid en alcohol. Ik zie haar honderdduizenden mensen aanspreken als merkambassadeur en ook op een heel positieve manier pleiten voor geestelijke gezondheid.”

Megan (23)

De oudste telg van het Ramsay-geslacht vergezelt haar familie regelmatig bij rode loper-evenementen. Op Instagram heeft ze 224.000 volgers, die ze regelmatig entertaint met foto’s uit haar jetsetleven. Hoewel Megan momenteel werkt bij een Brits PR-bureau, heeft Ede grootse plannen voor de oudste Ramsay: “Ik zie het nog gebeuren dat een modemerk haar oppikt en haar gebruikt als merkambassadeur, vanwege de sterk betrokken en ook beroemde volgers die ze heeft op sociale media.”

Jack (22)

Jack is de tweelingbroer van Holly (22), maar lijkt met zijn blonde haardos en scherpe kaaklijn als twee druppels water op zijn vader Gordon.

De oudste zoon van Ramsay koos voor een opvallend carrièrepad bij de Britse marine en zit, als enige van zijn familie, niet op Instagram. Hoewel het er dus op lijkt dat Jack zich voorlopig niet focust op een showbizzcarrière, sluit pr-expert Nick Ede die niet uit. “Als hij ervoor zou kiezen om de marine te verlaten in de toekomst, zie ik hem de hoofdrol spelen in een film over de special forces.” Jack is beste maatjes met de oudste zoon van David Beckham, Brooklyn, en de twee gaan samen geregeld naar de sportschool.

Oscar Jr. (2)

Het leeftijdsverschil met zijn broer en zussen is misschien wel groot, maar kleine Oscar is nu al een heuse influencer op Instagram. Hoewel zijn account beheerd wordt door zijn zussen Holly en Tilly, heeft kleine Oscar al meer dan 325.000 volgers. Of hij nu aan het genieten is van een lolly of besmeurd is met eten in zijn kinderstoel, Oscar blijkt een hit te zijn bij zijn vele volgers.

Nick Ede gelooft dan ook dat de lange blonde lokken en schattige kledingstijl van de jongste telg een interessant verkooppunt kunnen zijn voor heel wat bedrijven. “Met zoveel volgers en een echt inzicht in het gezinsleven van de Ramsays, zouden Gordon en Tana nu al geld kunnen verdienen aan Oscar. Door bijvoorbeeld samen te werken met kinderkledingmerken en nog veel meer”, stelt Ede.

