Hoe coronavirus de film- en muziekindustrie beïnvloedt: gecancelde concerten en minder opbrengsten BDB

28 februari 2020

16u30 0 Showbizz De wereldwijde paniek rond het coronavirus heeft ook invloed op de film-, muziek- en entertainmentwereld. Optredens worden afgezegd, filmopnames geannuleerd en ook financieel lijken er gevolgen te zijn. Een overzicht.

Green Day

De Amerikaanse band Green Day heeft laten weten dat de optredens van de ‘Hella Mega Tour’ in Azië afgeblazen worden omwille van het coronavirus. De rockers zouden vanaf maart concerten geven in steden als Singapore, Bangkok, Taipei en Tokio, maar die zijn nu geannuleerd. “We weten dat het rot is, want we hadden heel veel zin om jullie allemaal te zien. Maar hou jullie tickets vast, want we maken snel nieuwe data bekend.”

BTS

De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft een aantal concerten in eigen land afgezegd. De groep zou hun wereldtournee ‘Map Of The Soul’ starten in Seoul.“Tot onze spijt moeten we bekendmaken dat de concerten in Seoul die stonden gepland voor 11, 12, 18 en 19 maart in het Olympisch Stadion, gecanceld zijn”, liet de band weten. “We hopen dat jullie begrijpen dat deze beslissing is gemaakt na uitgebreid en zorgvuldig overleg. Het was onvermijdbaar het concert zo snel mogelijk af te zeggen.”

‘No Time To Die’

James Bond-acteur Daniel Craig en co zullen dit jaar niet naar China trekken om de nieuwe 007-film ‘No Time To Die’ te promoten. Uit angst voor het coronavirus wordt de volledige perstour daar van de planning geschrapt. Een ingrijpende beslissing, want China heeft de grootste consumentenmarkt binnen de filmwereld en er stond dan ook een grote première gepland in Beijing. Een deel van de inwoners van die stad zit momenteel in quarantaine. Er zijn al meer dan 70.000 cinemaschermen onbereikbaar gemaakt door vele bioscopen te sluiten. Het is dus onwaarschijnlijk dat ‘No Time To Die’ er veel volk naar de zalen zal lokken. En dat zal ongetwijfeld te voelen zijn in de box office. Het eerste weekend na de release van ‘Spectre’ bracht de film in China een recordbedrag op. Zonder de Chinese bezoekers zal de nieuwe Bond-prent enorm veel van zijn mogelijke inkomen verliezen.

‘Mission: Impossible 7'

De eerste opnames van de actiefilm ‘Mission: Impossible 7’ in Venetië zijn voorlopig uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het virus in Italië. Normaal gezien zouden er drie weken lang opnames plaatsvinden voor de prent met Tom Cruise in de hoofdrol, maar Paramount heeft besloten om de opnames uit te stellen op basis van adviezen van de Italiaanse autoriteiten. Die roepen een halt toe aan openbare bijeenkomsten om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “Omwille van de veiligheid van de cast en crew wijzigen we het productieschema van onze drie weken durende shoot in Venetië”, zegt Paramount. De crew mag naar huis tot de filmopnames beginnen. “We zullen de situatie blijven volgen en werken samen met gezondheids- en overheidsdiensten.”

Gesloten Disneypretparken

In Japan hebben de lokale Disneypretparken de deuren gesloten. Tokyo Disney Resort gaat dicht tot ten vroegste 15 maart en ook de vestigingen in Shanghai en Hongkong zijn dicht. The Walt Disney Company waarschuwde eerder deze maand dat de winst van de Chinese parken dit kwartaal daardoor met 280 miljoen dollar zou kunnen dalen.

Filmfestival van Cannes

Op het filmfestival van Cannes, dat plaatsvindt van 12 tot en met 23 mei, heeft de ziekte vooralsnog geen effect. De organisatie laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden na de eerste besmetting in de Franse badplaats, maar ziet voor nu geen reden om het evenement af te blazen. Het Franse filmfestival luistert naar wat door de overheid wordt geadviseerd en zal de gestelde richtlijnen volgen, zegt een woordvoerder tegen Variety. “Het is nu nog te vroeg om aannames te doen over een evenement dat pas over 2,5 maand plaatsvindt.”