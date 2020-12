Hoe Bockie 1 miljoen kijkers de slappe lach bezorgt en Catherine geen tegenstand duldt: de hoogtepunten van aflevering 36 van ‘De Slimste Mens’

tvDe allerbeste fotoronde uit de geschiedenis van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ heeft ongetwijfeld bij benadering 1 miljoen Vlamingen de slappe lach bezorgd. Jurylid Rik Verheye en presentator Erik Van Looy bleven er bijna in, toen Bockie de Repper op onnavolgbare wijze toevallig een resem Formule 1-piloten raadde. Catherine Van Eylen speelde ondertussen de concurrentie genadeloos en moeiteloos naar huis. Zij is grote kandidaat om straks Slimste Mens te worden.

Heerlijke 36ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Met dank aan Bockie de Repper, dat Aalsters ongedwongen fenomeen, dat aan het einde van de aflevering helaas wandelen werd gestuurd door Riadh Bahri, maar ons voordien een uur amusement had bezorgd. Van die aard zelfs dat acteur Wim Opbrouck er met enig ontzag naar keek en dat medejurylid Rik Verheye net niet moest gereanimeerd worden. Net als presentator Erik van Looy trouwens.

Dat kwam allemaal door een ogenschijnlijke gemakkelijke fotoronde voor Bockie, waarbij hij de namen van bekende Formule1-piloten moest raden. Naast de foto die voor velen al voldoende info was, stonden er ook nog tips om de naam te vinden. Zoals een reuzegrote ‘X’ bij Jackie Ickx, of twee glazen champagne, bij Alain Prost (‘proost’, heeft u hem?). Of een ‘massa’ volk bij Felipe Massa. Gelukkig voor Vlaanderen wist en weet Bockie niks over Formule 1 en begon hij namen te gokken. Wat voor een nationale lachkramp zorgde.

Ook een pluim voor het duo Opbrouck-Verheye, dat gebalanceerder bleek dan de ‘overkill’ van Opbrouck-Degand een avond eerder. De uithalen van Opbrouck mochten er zijn. Verheye was net dat tikkeltje verfijnder.

De quiz zelf was een simpele walkover voor nieuwkomer Catherine Van Eylen. Het verschil tussen gewone spelers en kandidaat-eindwinnaars was overduidelijk. Bockie zelf toonde zijn respect, “Bloemen voor die vrouw”, deelde Opbrouck mee. En Bockie plaatste zichzelf weer in de rij met de quote “Terug naar de goot nu. Daar ken ik iedereen”.

De leukste quotes

Catherine Van Eylen (of ze veel mails heeft gekregen): “Neen. Wel fijne reacties. Er kijkt duidelijk veel volk naar dit programma. Veel mensen vragen ook naar Bockie. Who’s Bockie?”

Bockie (is eerlijk nadat Catherine vertelt dat ze Belgische mode draagt): “Ik Teleshop. Ik moet daar niet over liegen.” En Riadh Bahri: “Ik heb goedkope rommel aan.”

Catherine Van Eylen

Rik Verheye (of hij Wim Opbrouck kent): “Ik denk soms dat hij mijn moeder is.” En Wim: “In Rickie zie ik soms de jonge belichaming van mezelf. Dat jonge, dat atletische, die scherpe blik. De jonge hond, de labrador die alles kapot bijt. Heb je een beetje Rilatine?”

Wim (over zijn rol als jury): “We geven duiding. We zijn een duidingsprogramma.”

Wim (reageert op Riadh die duiven ‘kutbeesten’ vindt): “Dat klopt. Het zijn de ratten van de lucht. Meeuwen en duiven, weg er mee.”

Opbrouck (als Catherine voorzichtig blaffend een hond nadoet): “Ha, ne preutelikker.”

Hilarische momenten

Riadfh Bahri geeft uitleg op de vraag of hij wel eens verward wordt met iemand anders. “Dat gebeurt. Ze zeggen al eens Fatma. Of Danira. Ze zien mij en ze denken: “Dat is die bruine van ‘Het Journaal’. Hoe is zijn naam ook alweer?” Op Aalst carnaval ben ik zo eens achternagezeten door carnavalisten. ‘Hey Danira Boukhriss’, riepen ze.”

De hilarische momenten volgen zich snel op. Eerst is er Riadh die vertelt hoe hij bij nieuwe contacten een mes onder zijn kussen legt. Waarna Rik het heeft over het Spaanse woord voor ‘oplichting’. Dat blijkt ‘tapas’ te zijn. Waarna Opbrouck de genadesteek geeft door een zalige imitatie van een strontvlieg.

Kantelmomenten

De einduitslag zegt eigenlijk alles. Een straatlengte voorsprong voor Catherine Van Eylen. Ze scoort het best in ‘3-6-9', en spurt weg bij ‘Open deur’, waar Riadh en Bockie al haperen. Ook in de ‘Puzzel’ staat er geen maat op Van Eylen.

Riadh speelt goed in de fotoronde, waar Bockie zichzelf bombardeert tot ‘komisch tv-moment van het jaar’, maar Catherine nog meer voorsprong neemt.

In de finale worden de eerste vragen snel en goed opgelost. Vanaf vraag 4 slaan de zenuwen toe. Bij de vraag over de zusjes Olsen weet Riadh de twee laatste goede antwoorden. Hij speelt echter tactisch, laat zich zakken en stuurt daarop Bockie wandelen.

De eindscore (voor het finalespel)

Catherine Van Eylen 460 sec.

Riadh Bahri 291 sec.

Bockie de Repper 279 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

Dichteres Delphine Lecompte