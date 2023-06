Hoe belangrijk is geluk en mag je voor iemand anders meedoen? Alle vragen over spectaculaire zwembadactie Qmusic beantwoord

Sinds september 2020 presenteren Vancoillie en Dauwe de ochtendshow van Qmusic, maar ze zijn al véél langer een radioduo én beste vrienden. Om hun jubileum te vieren, bedachten ze drie jaar geleden hun eerste giveaway. “We dachten toen dat het tof zou zijn om auto’s weg te geven”, aldus het tweetal. “Dat bleek héél plezant, waarop we dat vorig jaar herhaalden met bitcoins. En dit jaar was er één ding dat vanboven stond op onze weggeef-bucketlist: een zwembad. We hebben toen alles op alles gezet om zwembadbouwer Willy Naessens te overtuigen, en da’s gelukt. Dit is de grootste radio-actie ooit in ons land, en ver daarbuiten. Er staat bovendien geen limiet op het aantal zwembaden dat we weggeven.”

KIJK. Willy Naessens deelt zwembaden uit op Qmusic

Wat kan je precies winnen?

Luisteraars die Qmusic opbellen via het gratis nummer 0800 45678 én in de uitzending geraken, winnen een zwembad. Geen plonsbadje, wel een rasechte, ingegraven waterpartij van maximaal acht op vier meter. De uiteindelijke grootte hangt af van de plaats die je hebt, maar ‘t is telkens wel met alles erop en eraan (zoals bijvoorbeeld een warmtepomp). Bij het zwembad worden ook de benodigdheden voor het onderhoud voorzien - zoals een robotstofzuiger en een kit kuisproducten. Als je zo’n zwembad zelf betaalt, kost het al snel honderdduizend euro. Aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen zijn niet inbegrepen in de prijs, zo leert het reglement op de website van Qmusic.

Hoe kan je winnen?

Er zijn twee manieren om mee te spelen. Een eerste optie is bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 45678. Overtuig je het callcenter van Maarten en Dorothee met jouw verhaal? Dan kom je misschien live inde Q-ochtendshow terecht, en win jij jouw droomzwembad. Daarnaast kan je jezelf ook registreren in de Q-app, om zo live in de show te geraken. Dit kan je nog doen tot en met woensdag 7 juni 2023 6u59. Vanaf zes uur ‘s ochtends geven Maarten en Dorothee daar uitleg over. Andere manieren om mee te spelen zijn er niet. “Bellen, bellen, bellen: dat is de boodschap”, aldus Maarten. “Spreek ook gerust af met familie en vrienden om samen te proberen. Dat verhoogt je kansen.”

Volledig scherm Maarten & Dorothee © Joel Hoylaerts / Photo News

Hoe belangrijk is geluk?

Luisteraar Ylian (22) uit Dworp ging tijdens de vorige actie met een bitcoin aan de haal. Hij wil in de toekomst verhuizen naar Frankrijk, en heeft daar dankzij Maarten en Dorothee het startkapitaal voor. “Mijn belangrijkste tips? Wees er op tijd bij. De actie start om zeven uur ‘s ochtends, en dan moet je al klaar zitten om te bellen. Daarnaast is geluk zeker en vast een factor. Ik heb vorig jaar slechts enkele keren geprobeerd, en na enkele minuten was ik binnen. Ik ga morgen (vandaag, red.) mijn geluk andermaal beproeven. Mijn zus droomt van een zwembad, dus wie weet...”

Kan het telefonienetwerk dat aan?

Twee jaar geleden was het enthousiasme van de luisteraars zo groot, dat een deel van het Proximusnetwerk even overbelast raakte. Om dit te voorkomen, zorgde Qmusic vorig jaar voor een tijdelijke capaciteitsuitbreiding bij de provider. Die kwam er speciaal voor de ‘Elke Beller Wint’-actie, en zorgde ervoor dat alles - ondanks 7,4 milljoen oproepen - vlot verliep. Dit jaar wordt er opnieuw gewerkt met een capaciteitsuitbreiding, waardoor er geen problemen worden verwacht. “Een van onze vorige winnaars heeft tweehonderd keer moeten proberen voor hij binnen was”, aldus Dorothee. “Maar de aanhouder wint. (lacht)”

Mag je voor iemand anders meedoen?

Win je een zwembad, maar heb je er geen plaats voor? Laat het dan plaatsen bij familie, vrienden of buren. Tijdens snikhete zomerdagen heb je nu altijd iemand om op te bellen voor een poolparty. “In feite is het jammer dat we zelf niet mogen meedoen”, lacht Dorothee. “Ik woon op een appartement, maar ik had met veel plezier voor Maarten een zwembad gewonnen. Hij heeft een tuin, en ik een badpak. (lacht)”

Volledig scherm Willy Naessens in het promospotje van de zwembadactie © HLN

Wat als je geen vergunning vastkrijgt?

In principe zijn de zwembaden die worden weggegeven vergunningsvrij, maar de gemeenten hebben altijd de final call. Vooraleer een zwembad wordt geplaatst, check je dus best even of dat wel mag. Stel dat het niet zo is, kan je het zwembad alsnog kosteloos cadeau doen aan iemand anders.

Is dit in crisistijden te verantwoorden?

“Een eigen zwembad is iets waar veel Vlamingen van dromen, maar niet iedereen kan daar het nodige budget voor vrijmaken. Wij willen die droom voor enkele luisteraars in vervulling laten gaan”, aldus Maarten en Dorothee. Bij de plaatsing kan er tevens gekozen worden uit een heleboel ecologische opties. Die leveren een extra bijdrage aan de milieuvriendelijkheid van het zwembad, en het onderhoud ervan.

LEES OOK: