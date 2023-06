Hoe André Hazes stomdronken en stijf van de coke in ‘Tien om te Zien’ stond: “Ik moest huilen toen ik het zag”

Muziek“De dag waar ik me enorm voor schaam.” Vanavond spitst de André Hazes-docu ‘Crossroads’ zich toe op de tumultueuze passage van de artiest op ‘Tien om te Zien’. Hazes was een energieke verschijning op het podium, maar vertoonde problematisch gedrag in de coulissen. “Ik zag de drank en drugs in zijn ogen”, vertelde ‘zijn’ Monique achteraf. Onze reporter was erbij en reconstrueert de dag waarop Hazes besefte dat zijn verslaving helemaal de spuigaten uitliep. “Hij was niet bepaald vriendelijk voor zijn collega’s.”