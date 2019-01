Hoe aanstootgevend zijn de teksten van Antwerpse rapper Soufiane Eddyani? Zijn straattaal ontcijferd DBJ

07 januari 2019

12u52 1 Showbizz De Antwerpse rapper Soufiane Eddyani (20) kwam dit weekend onder vuur omdat hij zijn laatste nummer ‘Amigo’ opdraagt aan een vriend die in de cel zit voor verkrachting en het prostitueren van een minderjarig meisje. Maar wat wordt er allemaal precies gezegd in het liedje? De Antwerpse straattaal ontcijferd.

REFREIN:

Oh, mi amigo, amigo

Er was niks in de frigo

Samen smoketen we wiet, oh

Ik ken die tijden in Clio

Maar nu rijden we limo

Ik onthou echte people

Ja, ik onthou echte people

Vooral m’n broers in de iso

De video begint met krantenkoppen, waarin te lezen is dat een zekere Bilal A. -Bilal Azzouzi - voor de rechtbank verschijnt. Bilal is een jeugdvriend van Soufiane Eddyani, het nummer ‘Amigo’ werd dan ook opgedragen aan hem. Dat de twee ver teruggaan, blijkt meteen uit het refrein. Eddyani rapt dat hij vroeger samen met zijn vriend weed rookte, ze hadden het niet breed. “Er was niks in de frigo”, zingt hij. En ze reden toen nog met een Renault Clio (“Ik ken die tijden in Clio”), terwijl ze nu rondrijden in een limousine (“Maar nu rijden we limo”). Maar zijn echte vrienden vergeet Eddyani niet (“Ik onthou echte people”), ook al zitten ze in de gevangenis (“Vooral mijn broers in de iso”).

VERS:

Oh, mi amigo, amigo

Had geen optie, hij was broke

Op de plank was er geen brood

Z’n moeder strugglede dood

Was alleen maar op kilo’s

Gaf geen fuck om Cupido

Amigo was ongeschoold

Maar hij plant als filosoof

Zijn vriend kreeg in het verleden weinig kansen, rapt Eddyani. Hij was blut en ook zijn mama moest krabben voor elke cent (“Had geen optie, hij was broke, z’n moeder strugglede dood”). Azzouzi was slechts met één ding bezig, geld verdienen door kilo’s drugs te verkopen. De liefde interesseerde hem niet. (“Was alleen maar op kilo’s, gaf geen fuck om Cupido”). Hij heeft geen opleiding, maar zaakjes regelen kan hij als de beste. (“Amigo was ongeschoold, maar hij plant als filosoof”).

VERS:

Bandito van de quartier zit nu daarbinnen achter tralies

Werd gepakt door het systeem en elke broeder werd enemy

Vroeger laag in de jacuzzi, nu struggles in de kantine

Trainen als machine, a-adrenaline

Azzouzi was voorheen de boef uit de buurt, maar het gerecht hield hem aan en nu zit hij in de gevangenis. (“Bandito van de quartier zit nu daarbinnen achter tralies, werd gepakt door het systeem en elke broeder werd enemy”). Vroeger leefde hij een luxeleven in bubbelbaden, nu moet hij het doen met de gevangeniskantine en doet hij niets anders dan spieren kweken. (“Vroeger laag in de jacuzzi, nu struggles in de kantine, trainen als machine, a-adrenaline”)

VERS MULA B:

Mi amigo, amigo

Ik had niks in de frigo

Had die lie en die lido

Mi amigo, amigo

Zat met Vos daar in Almaan

Hij zit nu in de iso

Mi amigo, amigo

Zelfs mijn niffo is Skiezo

Ik had weinig keuze, [?] neus

Ik heb veel meegemaakt, ik ben nu erg nerveus

Ik ben niet in de trap, maar ruik nog steeds die crap

Ben niet uit de buurt, ik woon dezelfde plek

Ik ben een Schilderswijk voor al die tantans

Nu wil je mee, maar vroeger deed je sjiekie

Nu voor een klein bedrag doe jij een liqui

Je wil connecten maar d’r is geen WiFi

Het laatste deel van het nummer wordt gerapt door de Nederlandse rapper Mula B. Ook hij heeft het over vrienden die in de gevangenis zitten. En ook dat zijn blijkbaar geen doetjes. Mula B rapt over vrienden dit liquideren (een liqui) voor een klein bedrag.

Ligt het aan de controverse van de voorbije dagen of niet, maar de video werd op drie dagen bijna 500.000 keer bekeken. Uitzonderlijk is het echter niet de grootste hits van Eddyani ‘God vergeef me’ en ‘Een dief als broer’ werden al meer dan 15 miljoen keer bekeken.