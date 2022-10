HLN Originals-reeks ‘De Wereld van Nanoe’ meer dan 2 miljoen keer bekeken: unieke blik achter schermen Vlaamse seksindustrie

TV Dany Verstrae­ten blikt terug op ‘Zillion’-reportage: “Het waren pornoshows waar je nu nog rode oortjes van krijgt”

Vanavond gaat in Antwerpen de film ‘Zillion’ in première, over de gelijknamige beruchtste discotheek van het land. Seks, drugs en decadente feestjes: het zal allemaal te zien zijn in de film. Maar 21 jaar geleden bracht Telefacts de echte waarheid aan het licht over de legendarische danstempel. In ‘De Keuze van Dany’ blikt nieuwsicoon Dany Verstraeten terug op die spraakmakende reportage.

11:46