HLN Original-reeks ‘Het Vakantiehuis’ al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken: “Voor Bart Kaëll en Luc Appermont nam ik twee identieke zwembroeken mee”

“De reeks maken was wel spannend omdat het iets totaal nieuws was. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik een online reeks maakte. De juiste dingen vielen op het juiste moment in de plooi denk ik”, klinkt een enthousiaste Birgit Van Mol. “Respect was de rode draad tijdens de opnames. Dat was voor mij heel belangrijk, ik benaderde iedereen zoals ik zelf behandeld zou willen worden.”

Grote namen onder wie Marc Coucke, Dina Tersago en Bart Kaëll en Luc Appermont gaven een exclusieve blik in hun vakantiehuis. Maar dé leukste plek kan Birgit moeilijk aanstippen. “Je kan natuurlijk moeilijk een camper vergelijken met een vakantiehuis in Barcelona, een appartement in Koksijde of een meditatieplek in Bosnië”, zegt ze. “Alle acht waren een totaal andere ervaring. Maar wat me het meest bijblijft, is dat mensen ons vertrouwden om hun deur open te zetten. Dat apprecieer ik echt, want dat is niet zo vanzelfsprekend. Het was heel tof om te zien hoe iedereen uiteindelijk op z’n gemak was en zo kon tonen wat hij of zij wilde. Ook omdat ik velen vooraf al kende, kreeg ik het gevoel dat ik op vriendenbezoek was.”