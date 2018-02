HLN met 'Shooting Star' Matteo Simoni op filmfestival Berlijn Evelien Delgouffe

17 februari 2018

14u31 0 Showbizz Rechtstreeks vanuit het exotische Bali naar de rode loper van het 68ste filmfestival van Berlijn. Matteo Simoni (30) is geselecteerd als één van de tien meest beloftevolle acteurs aan het Europese filmfirmament en werd vandaag voorgesteld aan de internationale pers op de Berlinale. Hij charmeerde het vakvolk met zijn speelse nuchterheid en introduceerde zichzelf als kleinzoon van een Italiaans mijnwerker met liefde voor film en acteren.

Samen met 9 andere opmerkelijke acteertalenten is Simoni geselecteerd in de categorie 'Shooting Stars' op de 68ste editie van de Berlinale. Vanmorgen zochten ze het voetlicht op en werden ze uitgebreid gepresenteerd op het internationale filmfestival van Berlijn.

"Matteo Simoni", dat klinkt opvallend Italiaans voor een Belg, merkte de moderator op. Waarop de acteur met een spontane anekdote zijn herkomst uit de doeken deed. "Mijn grootvader was Italiaans mijnwerker maar na een ongeval is hij een ijsjeszaak begonnen. Zo leerde hij mijn Belgische grootmoeder kennen. Daaruit is mijn vader geboren die vervolgens mijn moeder leerde kennen en dat heeft mij op de wereld gebracht. Ik ben dus minder dan een vierde Italiaan. Zij is een echte (lacht)." Wijzend naar de Italiaanse actrice Matilda De Angelis rechts van hem.

Ondanks de talrijk opgekomen pers trok Matteo zich uit de slag en wist hij zijn zenuwen onder controle te houden.

Uit 38 landen die hun favoriet naar voren schoven, werd Simoni gekozen bij de toptien van meest beloftevolle acteurs van Europa. Aanleiding is zijn rol in 'Patser', de nieuwe film van Adil El Arbi en Billal Fallah die voor de internationale markt tot 'Gangsta' werd omgedoopt. De jury lauwerde Simoni hoofdzakelijk vanwege zijn rol als Adamo in die film. In het juryrapport staat te lezen dat "hij vol met leven zit en in staat is om zich het schijnbaar onmogelijke meester te maken." Hij toont, aldus nog de jury, dat "hij zowel zwarte humor als de dramatische kant van Patser met lef en overtuiging kan brengen."

"Het is nooit een doelbewuste keuze geweest om een comedy acteur te worden, het is gewoon iets wat op mijn pad kwam", lichtte Matteo toe tijdens de persconferentie. "Ik denk dat ik een fysiek acteur ben en met comedy kan je met je lichaam dingen zeggen zonder te moeten praten. De combinatie van comedy en drama vind ik heel interessant. Het is heel technisch. Zoals voetbal. Je passt in het rond om de bal vervolgens binnen te knallen."

Simoni is niet de eerste Belgische acteur in de selectie. Jérémie Renier stond in 2002 al op de lijst, Matthias Schoenaerts in 2003 en Kevin Janssens in 2007. Ook Filip Peeters (2001), Lubna Azabal (2004) en Marie Vinck (2005) prijkten al op het lijstje. Vorig jaar was Martha Canga Antonio de Belgische geselecteerde. Zij speelde dat jaar de hoofdrol in 'Black', eveneens een film van Adil El Arbi en Billal Fallah.

Daniel Craig en Matthias Schoenaerts achterna

De award betekent niet louter een 'mooie aanvulling aan de prijzenkast'. De Shooting Stars Award wordt algemeen beschouwd als een belangrijke opstap naar een internationale carrière en leidde onder meer de roemrijke carrières in van Daniel Craig, Daniel Brühl, Matthias Schoenaerts en Alicia Vikander.

"Ik ben zeer blij, zeer vereerd dat ik tot deze Shooting Stars mag behoren", aldus Matteo aan HLN. "We krijgen hier de kans om mensen te ontmoeten van de internationale markt, casting directors, producenten, .. zo worden we vier dagen van de ene afspraak naar de andere gereden om daarna eventueel een leuke of interessante rol te kunnen spelen."

Wat betreft verwachtingen blijft de Vlaming nuchter. "Ik ben redelijk bescheiden, ik ben een grote dromer en ambitieus maar als er iets kleins zou uitkomen zou dat al fantastisch zijn. Ik geloof heel hard dat de munt juist moet vallen op het juiste moment en de dingen zullen gebeuren als ze moeten gebeuren."

Matteo wordt in het lijstje 'meest beloftevolle acteurs' onder meer vergezeld door de Duitse acteur Franz Rogowski die de hoofdrol speelt in maar liefst twee films die deze editie genomineerd zijn voor een Gouden Beer. De Hongaarse actrice Réka Tenki speelde mee in 'On Body and Soul' die vorig jaar een Gouden Beer won en haar meest recente film 'Budapest Noir' is in de running voor de Oscar van 'Best Foreign Language Film'. De Britse actrice Michaela Coel won al twee BAFTA awards en had zelfs een cameo in de nieuwste Star Wars-film.

Andere taal

Gevraagd naar waar hij binnen tien jaar hoopt te staan: "Ik hoop nog altijd dezelfde mens te zijn als ik nu ben, met even grote dromen en de films die ik doe en heb mogen doen. Ik zou het wel eens tof vinden om in een andere taal te spelen. Als je in een andere taal speelt dan val je niet direct in je gewoontes. Dat houdt je scherp. Mij alleszins. Dat maakt me een beetje onzeker en dat zorgt ervoor dat ik creatief blijf. Ik zou binnen 10 jaar exact dezelfde dingen willen doen als nu. Met het verschil dat ik gaandeweg nieuwe interessante mensen heb ontmoet. Dat zou geweldig zijn."

Maandag beleeft Matteo tijdens een prijsuitreiking zijn speciaal Berlinale moment en wordt hij officieel gehuldigd als één van de tien 'Shooting Stars' van 2018.