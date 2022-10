HLN introduceert nieuwe podcast: ‘De Mediawatchers’

ShowbizzDonderdagmiddag om twaalf uur stipt wordt de gloednieuwe HLN podcast ‘De mediawatchers’ gelanceerd. Daarin werpen mediajournalisten Desna Lespinoy (27) en Mark Coenegracht (64) wekelijks een kritische blik op het reilen en zeilen binnen het medialandschap. Robin Vissenaekens (45), host van de podcast, vertelt meer over wat we mogen verwachten.

“Eigenlijk kijken we een week lang naar wat er allemaal in de media gebeurd is”, zegt Vissenaekens. Hij vervolgt: “Daarbij focussen we voornamelijk op tv-programma’s en -gezichten. Al kijken we bij uitbreiding ook naar radio, kranten, magazines of populaire Netflixreeksen zoals die van Jeffrey Dahmer bijvoorbeeld.”

Meningenpodcast

Aangezien het ‘clubje' van ‘De mediawatchers’ bestaat uit journalisten, wordt het ook voornamelijk een meningenpodcast. Wanneer Robin Vissenaekens als host de aanzet geeft tot een bepaald onderwerp door bijvoorbeeld een leuk fragment te laten horen uit een tv-programma, gaan ze allen met elkaar in gesprek. “Met Mark als degene die veel weet van achter de schermen en Desna als actieve Instagramgebruiker die haar blik werpt vanuit een jonge publiek”, vertelt Vissenaekens.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Robin Vissenaekens - Desna Lespinoy - Mark Coenegracht. © Cathy Van Ingelghem/Gregory Van Gansen/Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Maar we blikken niet alleen terug op de afgelopen week. We kijken ook altijd vooruit naar wat je moet gezien hebben”, benadrukt de presentator. “Dat kan bijvoorbeeld gaan van Blind Getrouwd dat in een fase terecht komt die heel tof wordt om te zien, tot een documentaire op Canvas die het waard is om te bekijken. Dat de luisteraar echt zin krijgt om de tv op te zetten en te kijken naar een programma”, besluit Vissenaekens.

‘De mediawatchers’ is elke donderdag om 12 uur te beluisteren via de podcastrubriek van de HLN-app en via Spotify en Apple.

