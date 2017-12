Wat Matt Damon eigenlijk écht wilde worden Kristien Morato

HLN in Hollywood Het had niet veel gescheeld, of Matt Damon (47) was helemaal nooit in Hollywood terechtgekomen. De 'Suburbicon'-acteur was er op zijn twaalfde namelijk rotsvast van overtuigd dat hij het ging maken als profbasketter, totdat zijn vader hem weer met beide voetjes op de grond zette: "Pa vertelde me dat ik véél te klein was om basketter te worden, dus ben ik maar acteur geworden."

In George Clooney's nieuwste film 'Suburbicon' vinden heel wat uitstekende scènes aan de eettafel plaats, dus wilden wij graag weten wat de meest memorabele gesprekken aan tafel waren voor Matt Damon en Julianne Moore. Daar moet Damon niet lang over nadenken: "Ik herinner me nog goed hoe ik op mijn twaalfde aan mijn vader vertelde dat ik profbasketter ging worden. Ik trainde 4 à 5 uur per dag en ik was de beste van mijn klas, dus dit was echt iets waar ik graag mee verder wilde gaan. Mijn vader moest lachen. Hij zei: 'Je weet toch waarom jouw favoriete Boston Celtics-speler 'Tiny' (Kleine, nvdr) Archibald heet, nietwaar? Omdat Tiny 1 meter 87 is. Jij bent de grootste Damon van de familie en je bent amper 1 meter 80... tja, dit gaat je echt niet lukken.' Dus ben ik maar acteur geworden!"



Ook Julianne Moore heeft een gelijkaardig verhaal, al kon ze uiteindelijk toch nog op de steun van haar ouders rekenen: "Ik was 17 toen ik mijn ouders vertelde dat ik actrice wilden worden, en zij schrokken zich beiden een ongeluk. Je kon een speld horen vallen! Ze zeiden: 'Nee, toch?! Wie heeft jou verteld dat jij kan acteren? Jouw toneel-leerkracht?!' Toch moet ik ze ook de nodige credit geven, want ze hebben me toch toestemming gegeven om me in te schrijven op een acteerschool, zolang het maar aan een goede universiteit was. Ik zal de dag dat ik hen het nieuws verteld heb nooit meer vergeten."



'Suburbicon' draait sinds deze week in de Belgische bioscoopzalen.



