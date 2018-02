VIDEO: Een film... over de slechtste film ooit 'The Disaster Artist' vanaf vandaag in de zalen KGM

‘The Disaster Artist’ – met de broers James en Dave Franco – draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen. De film gaat over hoe de cultklassieker ‘The Room’ werd gemaakt, die na vijftien jaar nog steeds wordt beschouwd als de slechtste film ooit gemaakt. Onze Hollywoodreporter Kristien Morato ontmoette de broers in Los Angeles om er over hun nieuwste film te praten.