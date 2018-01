Steven Spielberg over seksschandaal in Hollywood: “Een heuse horrorshow” Redactie

23 januari 2018

05u17 0 HLN in Hollywood Er lijkt maar geen einde te komen aan het seksschandaal in Hollywood. Het Amerikaanse magazine Time stelde deze maand een hallucinant lange lijst op van maar liefst 120 sterren die sinds de Weinstein-affaire van hun voetstuk vielen, en volgens insiders zou dit slechts het topje van de ijsberg zijn. De #MeToo-beweging zorgt er in elk geval voor dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag eindelijk de kracht hebben gevonden en de moed bijeen hebben geraapt om naar buiten te komen met hun verhaal, en dat geeft de legendarische regisseur Steven Spielberg hoop: “Het is geweldig dat deze vrouwen eindelijk een stem gekregen hebben.”

Spielberg zegt tijdens een interview met onze Hollywoodreporter Kristien Morato dat hij honderd procent achter de #MeToo-beweging staat: “We zijn de voorbije maanden allemaal getuige geweest van een heuse horrorshow waarin zoveel verschrikkelijke verhalen en schandalen naar boven zijn gekomen”, aldus de Oscarwinnaar. Maar de affaire bracht gelukkig ook goed nieuws met zich mee: “Het heeft er in elk geval voor gezorgd dat deze vrouwen hun schaamte hebben overwonnen. Ze beseffen dat ze zulk seksueel wangedrag niet langer hoeven te slikken. Het maakt trouwens niet uit of de feiten zich vijf minuten of veertig jaar geleden hebben afgespeeld: het belangrijkste is dat deze slachtoffers eindelijk naar buiten kunnen komen met hun verhaal, en ik hoop dat ze dat kunnen blijven doen.”

Vrouwen aan de top

Begin deze maand kleurde de rode loper op de Golden Globes nog zwart als stil protest tegen de vele misbruiken in de filmwereld. Ook de Screen Actors Guild Awards stonden afgelopen weekend volledig in het teken van vrouwen, met een vrouwelijke host (Kristen Bell) én alleen maar vrouwen die de beeldjes mochten uitreiken. Spielberg is fan: “Ik heb altijd een voorkeur gehad voor vrouwelijke collega’s. Zo heb ik verschillende bedrijven opgericht die door vrouwen gerund werden. Zo stond Kathleen Kennedy jarenlang aan het hoofd van Amblin, was Laurie MacDonald twaalf jaar lang de baas van Dreamworks en was Stacy Snyder na Laurie zeven jaar lang CEO. Ik ben bovendien op zoek naar een vrouw die de nieuwe tak van Amblin kan runnen, want ik ga dit werk niet voor de rest van mijn leven kunnen blijven doen.”

Zijn eindeloos respect voor vrouwen heeft de wereldbekende filmmaker naar eigen zeggen aan zijn moeder te danken: “Ik heb altijd een uitstekende band gehad met haar. Ze was een heel sterke vrouw, en wij waren eigenlijk meer vrienden dan moeder en zoon. Ik heb zo veel van haar geleerd, en dat zie je terug in mijn films. Geef mij daarom maar een vrouwvriendelijke werkomgeving. Ik werk trouwens veel beter in het bijzijn van vrouwen dan op een 'testosteronset' zoals die van ‘Saving Private Ryan’, waar ik drie maanden lang dag in dag uit door alleen maar mannen werd omringd.”

Spielbergs nieuwste prent ‘The Post’ draait vanaf 24 januari in de Belgische bioscoopzalen.

