Sonja Kimpen moet afscheid nemen van haar mama DBJ

19 februari 2018

18u27

Sonja Kimpen (59) heeft afscheid moeten nemen van haar mama, meldde de gezondheidscoach maandag zelf op Facebook.

"Liefste mama, je lichaam werd zo moe en zo fragiel, je gedachten droomden al zachtjes van een andere wereld" begint Sonja haar bericht op Facebook. "Jou verliezen doe ik niet omdat ik jouw dankbaarheid, jouw geduld en jouw liefde altijd in me zal dragen. Jou graag zien verleer ik niet want ik ben een stukje...jou door jou. Jou missen ga ik wél moeten leren, met liefdevol verdriet maar dat is mooi en goed omdat onze tranen gemaakt zijn om je reis heel vloeiend te maken..."

"Neem onze knuffels mee en geef ze uitbundig door aan Papa en Rudi. Dankbaar dat jij mijn mama w a s. Mijn liefste ❤️mama❤️ is naar gene⭐️⭐️zijde..."