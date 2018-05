Ryan Reynolds kruipt weer in de huid van superheld: "Maar mijn dochter van 3 huilt als ze mij als Deadpool ziet" Kristien Morato

16 mei 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 HLN in Hollywood Twee jaar na het succesvolle eerste deel kruipt Ryan Reynolds opnieuw in de huid van de atypische superheld Deadpool. Vrouwlief Blake Lively is zijn grootste fan en kan niet wachten tot de film in de zalen loopt, maar hun dochters zijn minder overtuigd. "Als James mijn ‘Deadpool’-make-up ziet, begint ze te huilen. Minstens twee uur lang."

De eerste prent stond al bol van de gewelddadige vechtpartijen, pikante seksscènes en grof taalgebruik, en dat is in ‘Deadpool 2’ niet anders. Niet iedereen is even enthousiast over het ‘volwassen’ karakter van de film, al laat de hoofdrolspeler het niet aan zijn hart komen. "Kijk, er zijn genoeg superheldenfilms waar geen enkel scheldwoord in voorkomt", vertelt Reynolds. "Dit is ook net waarom ik zo hou van Deadpool: hij verprutst alles en zijn leven is één grote puinhoop. Het schelden en zijn harde woorden liggen nu eenmaal in zijn aard", klinkt het. "En in deze tijden kan je nooit iedereen tevredenstellen, dus leg ik de kritiek naast mij neer. Ik verwijs die mensen met plezier door naar de 8 miljard andere verhalen waar dat grof taalgebruik niet inzit."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN