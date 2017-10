Ryan Gosling houdt nachtmerries over aan 'Blade Runner' Kristien Morato

07u02 0 AP HLN in Hollywood Na de nachtmerrie, nu de droom. Toen Ryan Gosling (36) de rol van 'K' in 'Blade Runner 2049' kreeg aangeboden, wist hij dat dit een kans was die hij niet kon laten liggen. Het verhaal van 'Blade Runner' (1982) achtervolgde hem als kind zodanig dat hij er zelfs nachtmerries van kreeg: "Ik heb me jarenlang afgevraagd wat er met de personages zou gebeuren als er ooit een sequel zou komen. Dat ik nu met Denis Villeneuve, Roger Deakins en Harrison Ford kon samenwerken, was een droom die uitkwam."

"Je was nog veel te jong toen 'Blade Runner' in 1982 uitkwam, maar wat is jouw eerste herinnering aan de film?"



Ryan Gosling: "Ik was twee toen de film uitkwam, en twaalf toen ik 'Blade Runner' voor het eerst te zien kreeg. Ik was er als kind helemaal zot van! Ik kreeg het verhaal maar niet van me afgeschud, wat een heel unieke ervaring was. Dat is meteen ook waarom de film zo'n klassieker is: het achtervolgt je én het zet je aan tot denken. Héél bizar. Ik heb me jarenlang afgevraagd hoe het met de personages zou zijn, waar ze zich bevonden en wat er met hen zou gebeuren als er ooit een sequel zou komen. Ik was zo met ze begaan dat ik er nachtmerries aan overhield."



"Wat ging er in je om toen je het script van 'Blade Runner 2049' voor het eerst te lezen kreeg?"



Gosling: "Ik wilde meteen weten welke richting de filmmakers wilden uitgaan. Toen ik het script voor de eerste keer te lezen kreeg, wist ik onmiddellijk dat het goed zat. Het feit dat ik eindelijk de kans kreeg om met Denis Villeneuve, Roger Deakins en Harrison Ford samen te werken, was een droom die uitkwam."



"Van een grote eer gesproken: de regisseur liet onlangs optekenen dat jij zijn muze bent."



Gosling: "Ja, ik heb hem vijftig dollar per dag gegeven om dat te zeggen! Denis gaat met alles akkoord, zolang je maar fatsoenlijk werk aflevert. (lacht) We hielden er een prachtige samenwerking op na, en dat kan elke acteur die ooit al op zijn set stond beamen. Denis is een regisseur die heel goed weet wat hij wil, maar tegelijkertijd ook openstaat voor ideeën van zijn acteurs. Hij had - nog voor de opnames - de volledige film in zijn hoofd geplant en het was aan ons om hem zijn droom te helpen waarmaken."

Getty Images

Photo News Regisseur Denis Villeneuve

"Het moet bovendien een hele ervaring geweest zijn om met Harrison Ford op de set te staan."



Gosling: "Ik kan me geen betere tegenspeler inbeelden. Harrison is een fantastische acteur, en niemand kan zo goed verhalen vertellen als hem. Het is voor een acteur een enorme verwezenlijking als je één personage kan neerzetten waar fans járen later nog zitten te smeken om dat personage terug te zien. Bij Harrison is dat echter al zo vaak gebeurd: kijk maar naar Han Solo, Indiana Jones en nu Rick Deckard. Harrison is een levende legende, hij heeft film voorgoed veranderd. Het was een uitstekende leerschool om met iemand samen te werken die zo veel ervaring heeft in het vak."



"In 2049 ga je zo oud zijn als Harrison nu is."



Gosling: "Het is gewoonweg hallucinant wat Harrison tijdens zijn carrière allemaal heeft gepresteerd. Ik kan dus alleen maar dromen dat er ooit een beetje van zijn 'magisch poeder' op mij mag neerdwalen." (lacht)



"Hopelijk zie je er tegen dan nog even goed als hem uit."



Gosling: "Wel, als Harrison me in dit tempo klappen blijft uitdelen, dan wil ik niet eens weten hoe ik er tegen dan ga uitzien!" (lacht)



'Blade Runner 2049' draait vanaf woensdag in de Belgische bioscoopzalen.

EPA