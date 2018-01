Oscar-topfavoriete Frances McDormand: "Ik kan me op mijn zestigste eindelijk bewijzen" Kristien Morato

06u18 0 Photo News HLN in Hollywood 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' - een zwarte misdaadkomedie die afgelopen zondag maar liefst vier Golden Globes won - is vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen te zien. Wij zaten samen met hoofdrolspeelster Frances McDormand (60), die volgens heel wat filmkenners in maart haar tweede Oscar zal winnen.

Frances McDormand kruipt in 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' in de huid van Mildred, een gescheiden moeder wier dochter op gruwelijke wijze werd verkracht en vermoord. Wanneer het onderzoek maar geen kant op lijkt te gaan, neemt de vrouw het heft in eigen handen en huurt ze drie grote aanplakborden in haar dorp. Die moeten de aandacht van commissaris Willoughby trekken, zodat de zaak hopelijk eindelijk kan worden opgelost.



McDormand - die in 1996 haar eerste Oscar won dankzij haar rol in 'Fargo' - is in ons land nog relatief onbekend, maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen. De actrice zegt dat ze bijzonder lang heeft moeten knokken om door te breken in Hollywood, maar dat ze na al die jaren eindelijk de erkenning krijgt die ze verdient: "Ik kreeg van filmmakers maar al te vaak te horen dat ik niet genoeg zus of zo was, dus heb ik na zoveel teleurstelling dan maar een lijstje opgesteld van alles waar ik wél goed in was. Ik was ervan overtuigd dat ze vroeg of laat toch iemand zoals mij nodig zouden hebben, en daar wilde ik me eens zo hard voor bewijzen. Ik kan nu op mijn zestigste eindelijk laten zien dat ik wel degelijk heel veel verschillende rollen aankan en dat ik unieke personages kan spelen die je niet vaak op het scherm te zien krijgt."



Ups & downs

Haar carrière ging met heel wat vallen en opstaan, maar McDormand was vastberaden om haar droom werkelijkheid te maken: "Ik zat in het middelbaar toen een leerkracht me voor het eerst vertelde dat ik geen talent had en dat ik later heel hard zou moeten werken om het te maken in het leven. Dus dat heb ik dan ook maar gedaan. (lacht) Ik heb me op de filmschool niet voor honderd, maar voor tweehonderd procent ingezet en kei- en keihard gewerkt. Nu geniet ik er dan ook dubbel zo hard van wanneer mensen zeggen dat ik een natuurtalent ben." (lacht)



McDormand zegt dat ze door haar ietwat mannelijke uiterlijk vooral in het begin van haar carrière rollen misliep: "Toen ik als tiener in de jaren zeventig in de Playboy keek, zagen die modellen er allemaal zoals mij uit. Je zag niemand met geschoren schaamhaar of nepborsten en niemand droeg make-up. Deze vrouwen straalden zelfvertrouwen uit, zonder al die toeters en bellen. Maar in de jaren tachtig begon het tijdschrift meer en meer op een auto-magazine te lijken. De vrouwen glimden door de liters spray-tan en hun schaamhaar was weg. Ze werden langzaam maar zeker een product. Mijn eerste auditie in New York viel dan ook heel hard tegen. Ik had een afgebroken tand en de filmmakers stonden er op dat mijn gebit stante pede werd opgelapt. Ze drongen er ook op aan dat ik elke dag make-up en hoge hakken zou dragen en dat ik maar zo snel mogelijk moest beginnen 'oefenen'. Ik had er in het begin helemaal geen problemen mee om me volledig te transformeren voor een rol, maar ik besefte al snel dat ik dit niet mijn hele carrière zou willen doen. Ze hebben mij meermaals plastische chirurgie en botox aangeraden, maar daar heb ik nooit één seconde over moeten nadenken. Ik ben blij met elk rimpeltje op mijn gezicht. Ik las onlangs hoe een recensent mijn gezicht met een nationaal park vergeleek, maar ik vond dat juist geweldig! Toppen en valleien en gleuven... mijn gezicht kan in elk geval een heel levensverhaal vertellen."



Niet te stoppen

De actrice draait al maar dan dertig jaar mee in het filmwereldje, maar aan stoppen denkt de 60-jarige ster nog lang niet: "Ik had vanochtend een beetje moeite om uit mijn bed te komen, maar voor de rest voel ik mij geweldig. Zestig is een schitterende leeftijd, dus mij zal je niet snel horen klagen." En of ze wil blijven acteren: "Ik hou ontzettend veel van mijn job, Er zijn een aantal periodes in mijn leven geweest waar ik mijn gezinsleven op de eerste plaats zette en minder rollen aannam, maar ik ben toch altijd blijven acteren. Stilzitten is niks voor mij en acteren is mijn grootste passie. Ik sta er mee op en ik ga er mee slapen. I can breathe without it, I can live without it, I wouldn't die without it, but I would rather not live without it."



'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen. Meer weten over de film? Dan kan je hier terecht.



