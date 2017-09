Nooit meer jenever voor Colin Firth en Jeff Bridges 09u51 0



HLN in Hollywood Te veel jenever gedronken? Dan is de kans groot dat je het de dag erna met een flinke kater moet bekopen. 'Kingsman: The Golden Circle'-acteur Jeff Bridges mocht het aan den lijve ondervinden: "Ik kan geen jenever meer zien of ruiken!"

Bridges zegt dat hij zijn allereerste kater aan jenever heeft te danken: "Het was de eerste keer dat ik moest overgeven omdat ik te veel gedronken had", aldus de acteur aan onze Hollywoodreporter.



"Ik was vijftien jaar oud en op stap met mijn twee beste kameraden", gaat Bridges verder. Het drietal had een lege waterfles voor een kwart met jenever gevuld en er het sap van limoenen - die ze zelf uit de boom hadden geplukt - er aan toegevoegd: "Met z'n drietjes hebben we dan aan die fles zitten lurken. Het was ronduit verschrikkelijk!"



Zijn 'Kingsman: The Golden Circle'-tegenspeler Colin Firth weet maar al te goed waar Bridges het over heeft, want ook hij wordt al ziek als hij nog maar aan jenever denkt: "Tja, als je zo veel drinkt dan ben je gewoon liever dood." (lacht)



'Kingsman: The Golden Circle' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.



