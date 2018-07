Niet voor gevoelige kijkers: ‘Sicario: Day Of The Soldado’ nóg gruwelijker dan zijn voorganger KGM

03 juli 2018

Wie de overrompelende openingsscène van ‘Sicario’ uit 2015 al gruwelijk vond, zal ongetwijfeld ook moeite hebben met zijn bloedstollende opvolger ‘Sicario: Day Of The Soldado’. De Italiaanse regisseur Stefano Sollima neemt het roer over van Denis Villeneuve, en laat drie jaar na de eerste film nóg meer visuele horror van het scherm afspatten. Hoofdrolspeler Benicio Del Toro vertelt tijdens een interview met onze Hollywoodreporter hoe humor op de set dan ook méér dan welkom was na elke scène.

De regisseur van 'Sicario: Day Of The Soldado' is bij ons nog zo goed als onbekend. Hoe blik jij terug op jullie eerste samenwerking?

Benicio Del Toro: “Sollima is één van de beste regisseur met wie ik ooit samenwerkte. Ik kan echt geen slecht woord over hem kwijt – en dat kunnen ook alle producenten, acteurs en crewleden beamen. Je moet het maar durven om als relatief onbekende regisseur aan boord te komen van zo’n succesvolle film als ‘Sicario’. Sollima maakte vanaf dag één meteen indruk: hij wist precies wat hij wilde, maar stond tegelijkertijd open voor suggesties. Ik vind het bewonderenswaardig dat hij er ook echt zijn tijd voor heeft genomen, want tegenwoordig moet alles ‘snel snel’ gaan op een filmset. Zijn gevoel voor humor was ook mooi meegenomen, want dat konden we echt wel gebruiken op zo’n bloederige set.”

Wat is het grootste verschil tussen Stefano Sollima en zijn voorganger Denis Villeneuve?

Del Toro: “Ze brengen geweld op een heel andere manier op het scherm. Stefano is véél directer: hij laat veel meer bloed zien, terwijl Denis in de eerste film toch wel wat meer aan de verbeelding overliet. Ik denk dat het in Sollima’s Romeins bloed zit om meer gruwel te tonen, in het Colosseum deden ze indertijd niets liever." (lacht)

Wat was jouw eerste reactie toen je vernam dat ‘Sicario’ een vervolg zou krijgen?

Del Toro: “Ik had in het begin toch ook wel een beetje mijn twijfels, hoor. De eerste film had het namelijk zo ontzettend goed gedaan, waardoor je er eigenlijk al automatisch van uitgaat dat ‘Sicario’ niet te overklassen valt. Mij twijfels werden alleen maar groter toen ik hoorde dat de sequel zónder de oorspronkelijke regisseur en cameraman (Roger Deakins, red.) gemaakt zou worden.”

Wat heeft je dan toch van gedacht doen veranderen?

Del Toro: “Het script dat vanaf de eerste letter gewoon goed in elkaar zat. Toen ik las hoe veel onverwachte wendingen in het verhaal zaten, vond ik dat ik de sequel een kans moést geven.”

Zou je er voor open staan om ook nog een derde te doen?

Del Toro: “Laten we eerst afwachten hoe deze het doet… maar moesten ze mij vragen om ook een derde in te blikken, dan zou ik er zeker voor open staan. Taylor Sheridan (de scriptschrijver, red.) heeft altijd gezegd dat ‘Sicario’ een trilogie is, dus ik ben vooral benieuwd naar wat hij nog allemaal voor ons in petto heeft.”

Ook je maatje Josh Brolin tekende voor de sequel. Hoe is jullie vriendschap doorheen de jaren geëvolueerd?

Del Toro: “Onze vriendschap is in de eerste plaats op wederzijds respect gebaseerd. We begrijpen elkaar door en door omdat we allebei weten hoe moeilijk het soms is om acteur te zijn en om constant goed werk af te leveren. Ik ben een grote fan van Josh, en dan vooral omdat hij altijd uiterst professioneel is. Josh is zo’n acteur die niet ‘liegt’ wanneer hij op de set staat. Hij gaat zo op in zijn personage waardoor hij elk woord dat uit zijn mond komt ook echt meent. ‘Sicario’ heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht, en dat maakt de opnames niet alleen een stuk leuker, maar ook gemakkelijker. Josh kan het trouwens niet laten om na elke scène iets grappigs te zeggen, maar hij doet dat gelukkig wel altijd zonder te overdrijven. Ik heb zo’n lichte noot echt wel nodig op een set waar het er constant intens aan toe gaat en waar je maar moeilijk aan alle actie kunt ontsnappen. Josh weet hoe hij een filmset tot een kapsalon moet omtoveren, want er wordt dankzij hem niet alleen veel afgelachen, maar ook héél veel geroddeld.” (lacht)

‘Sicario’ draait vanaf 4 juli in de Belgische bioscoopzalen.