Nederlandse Sylvia Hoeks: "Bloednerveus toen Harrison Ford plots voor me stond"

06u02 0 REUTERS HLN in Hollywood Sylvia Hoeks is bij onze noorderburen vooral bekend uit de tv-series 'Overspel', 'Bloedverwanten' en de films 'Tirza' en 'De Bende van Oss', maar in Hollywood was ze tot voor kort zo goed als onbekend. Tot nu, want Hoeks speelt mee in 'Blade Runner 2049', en dat aan de zijde van niemand minder dan Harrison Ford: "Ik was bloednerveus toen hij plots voor me stond."

"Ik zal de dag voordat we onze eerste scène hadden nooit meer vergeten", steekt Hoeks van wal. "Ik was me aan het volproppen toen hij me plots aan de buffettafel aansprak: 'We blikken morgen onze eerste scène in.' Het eerste wat er in mij omging, was dat hij er heel cool uitzag met zijn oorbelletje en zijn stoere jas. Ik stond op mijn benen te trillen toen ik de dag erna op de set aankwam. De set was piepklein waardoor er geen plaats was voor de regisseur en de cameraman. Denis gaf me een aantal richtlijnen en vertrok. Ik werd gek! Dit is Han Solo, Indiana Jones... laat me alsjeblieft niet alleen met deze man! Ik deed heel hard mijn best om mijn zenuwen onder bedwang te houden, maar toen ik hem voor de eerste keer aankeek, begon hij doodleuk moppen te tappen. (lacht) Het ijs was meteen gebroken. Hij kon urenlang grapjes maken en verhalen vertellen over het begin van zijn acteercarrière. De regisseur en ik lagen elke dag in een deuk van het lachen."



Hoeks ontkent dat Ford sterallures heeft: "Ik stond er van te kijken dat hij juist zo nuchter is. Harrison is een heel normale man die over heel normale dingen praat, zoals zijn familie en zijn honden. Hij heeft een fantastisch leven en beseft maar al te goed dat hij heel veel geluk heeft gehad, en is dankbaar dat hij zo veel mooie kansen in zijn leven heeft gehad. Hij neemt zichzelf bovendien niet al te serieus, hij werkt keihard en is een droom om mee samen te werken."



De Nederlandse heeft Amsterdam intussen voor Los Angeles geruild, een grote stap waar ze voorlopig nog geen spijt van heeft: "Ik mis vooral mijn vrienden en familie, maar het meeste van allemaal mis ik de wandelingen met mijn honden. In Amsterdam kom je altijd wel iemand tegen die je kent, met wie je dan snel een koffietje of een biertje gaat drinken. Ik heb altijd heel graag in het centrum gewoond, en dan vooral omdat het zo veel kleiner is dan LA. Nu moet ik telkens de auto nemen om ook maar ergens te geraken."



Ook haar vriend woont graag in LA: "Hij werkt hier graag en hij is hier zelfs opnieuw beginnen studeren. Weet je, wij moéten hier niet wonen. Ik kan evengoed op Bali gaan wonen, daar elke dag wat mediteren en mijn auditietapes opsturen. Maar we zijn hier allebei graag, dus waarom niet? Ik geniet er van om door de heuvels van Hollywood te rijden. Je hebt er een prachtig uitzicht over de stad wanneer het donker is en de lichtjes overal fonkelen. LA is een ontzettend mooie plek om te wonen."



'Blade Runner' draait vanaf woensdag in de Belgische bioscoopzalen.

