Muisstille horrorfilm 'A Quiet Place' jaagt iedereen de stuipen op het lijf: het regiedebuut van John Krasinski moét je gewoon gezien hebben

09 mei 2018

‘A Quiet Place’ kreeg de voorbije weken lovende recensies uit zowat alle hoeken van de wereld, en nu draait het regiedebuut van John Krasinski eindelijk ook bij ons in de zalen. En of de bloedstollende horrorfilm het wachten meer dan waard is: het gebrek aan dialoog, de ijzingwekkende stilte en de constante spanning zorgt ervoor dat je anderhalf uur lang op het puntje van je bioscoopstoel zit. Krasinski zegt dat hij nog moet bekomen van de laaiend enthousiaste reacties van het publiek: “De première was veruit één van de mooiste momenten uit mijn carrière.”

‘A Quiet Place’ krijgt geweldige recensies. Hoe was het om jouw regiedebuut aan het grote publiek voor te stellen?

Joh Krasinski: “Ik weet het, ik kan het nog steeds amper geloven! Je spreekt me op een heel eigenaardig moment, want het voelt een beetje aan alsof het allemaal slechts een droom is. De première van de film was veruit één van de mooiste momenten uit mijn carrière en het is iets dat ik nooit meer zal vergeten. De positieve reactie van het publiek heeft me de hele avond kippenvel gegeven – het was gewoon ronduit het beste gevoel ter wereld.”

Hoe was het om voor de eerste keer jouw vrouw Emily Blunt te regisseren?

Krasinski: “Emily en ik hebben onze carrières doorheen de jaren strikt gescheiden gehouden, en dat was eigenlijk vooral om de doodeenvoudige reden dat we elkaars werk gewoon heel graag zien. (lacht) Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik bijvoorbeeld het script van ‘Sicario’ nooit op voorhand gelezen heb, en ik de film dus als een ‘gewone’ bioscoopganger heb gekeken. We hebben nooit een getrouwd koppel willen spelen, maar het echtpaar in ‘A Quiet Place’ vonden we uitzonderlijk wél geknipt voor ons. Ik wilde Emily al vanaf het begin heel graag in de film, maar ze zat toen middenin de opnames van ‘Mary Poppins’. Ze was ook nog maar net van onze tweede dochter bevallen, dus de timing kon eigenlijk niet slechter zijn. Emily had me voor de rol van Evelyn aan een aantal actrices voorgesteld, tot ze op een dag het script plots zelf wilde lezen. Ze zag lijkbleek toen ze het script naast mij op het vliegtuig las, zo erg was ze onder de indruk! Emily maakte me al snel duidelijk dat zij de rol wilde, en daar kon ik uiteraard geen ‘nee’ op zeggen. (lacht) Dat mijn vrouw het script zo goed vond, is het mooiste compliment dat ik ooit gekregen heb – want er is in mijn ogen niemand die zo’n goede smaak heeft en het filmwereldje zo goed kent als zij. Ik wist dat, als zij voorstelde om in de film mee te spelen, ze dat niet deed om mij een plezier te doen. Nee, Emily wilde meedoen omdat ze perfect wist hoe ze de rol van Evelyn moest spelen.”

Millicent Simmonds, de 15-jarige actrice die jouw dove dochter in de film speelt, is ook in het echte leven doof. Dat moet voor iedereen op de set vast een hele uitdaging geweest zijn.

Krasinski: “Ik heb er vanaf dag één bij de filmstudio op gehamerd dat ik een actrice wilde die ook in het echte leven doof zou zijn. Ik was er namelijk van overtuigd dat iemand zoals Millie deze rol zoveel meer kracht kon bijzetten, omdat ze als geen ander weet hoe het is om zonder geluid te leven. We hadden op de set dan wel een doventolk rondlopen die aan iedereen uitlegde hoe voelt om doof te zijn, maar het was vooral Millie die ons het meeste heeft bijgebracht. Mijn gebarentaal was in het begin erg slecht, maar Millie heeft altijd oneindig veel geduld met mij gehad en ze heeft altijd ontzettend hard haar best gedaan om me op korte tijd zo veel mogelijk bij te leren. Ze was de beste gids die ik mij kon inbeelden en veruit één van de beste actrices met wie ik ooit heb samengewerkt.”

Hoe heb je haar voor de rol van Regan weten te strikken?

Krasinski: “Toen ik hoorde dat ze ‘Wonderstruck’ net had ingeblikt, ben ik meteen bij regisseur Todd Haynes gaan aankloppen voor raad. Volgens Todd is Millie niet alleen één van de beste actrices aller tijden, maar is ze ook één van de mooiste en liefste mensen op aarde. Tja, lang heb ik daar niet over moeten nadenken. Ik heb haar haast onmiddellijk de rol van Regan aangeboden.”

Wat is jouw ‘quiet place’? Waar kom jij volledig tot rust?

Krasinski: “Ik ben geboren en getogen in Boston, en één van mijn favoriete plaatsjes bevindt zich net buiten de stad. Ik deed als kind niets liever dan naar Ferry gaan, waar ik dan op de rotsen naast het strand klom zodat ik een adembenemend uitzicht over de oceaan had. Het is de enige plek op aarde waar ik helemaal tot rust kan komen.”

En tot slot: wat is jouw lievelings-horrorfilm?

Krasinski: “Ik ben heel gemakkelijk bang te krijgen, maar ‘Jaws’ is en blijft de meest angstaanjagende én beste horrorprent voor mij.”

‘A Quiet Place’ draait vanaf 9 mei in de Belgische bioscoopzalen.