Massale boycot tegen Twitter na schorsing account Rose McGowan

Bron: Belga 0 EPA Rose McGowan HLN in Hollywood Honderden vrouwen hebben aangekondigd dat ze vandaag afwezig zullen blijven op de sociaalnetwerksite Twitter. Ze reageren daarmee tegen de - intussen weer opgeheven - schorsing van het account van Rose McGowan, een van de actrices die Hollywood-producent Harvey Weinstein van aanranding heeft beschuldigd.

Naast McGowan zelf hebben ook actrices als Anna Paquin en Alyssa Milano via de hasthtag #WomenBoycottTwitter aangekondigd dat ze 24 uur lang niets meer op Twitter zullen plaatsen. Ook heel wat mannen, onder meer de acteurs Mark Ruffalo en John Cusack, sluiten zich uit solidariteit bij de actie aan.

We stand with all women who have been silenced for standing up to sexual harassment. We will not be quiet. #WomenBoycottTwitter pic.twitter.com/GNCzXfjVb3 Chirlane McCray(@ NYCFirstLady) link

Actrice McGowan, onder meer bekend van de reeks Charmed, is een van de vrouwen die ruim een week geleden het seksueel misbruik van Harvey Weinstein had aangeklaagd. Daarna was ze op Twitter ook erg actief in discussies over de zaak. Maar gisteren werd haar account plots door Twitter geschorst, wat tot heel wat onbegrip leidde. Zo werd aangehaald dat vrouwen op die manier gedwongen worden tot zwijgen wanneer ze misbruik aanklagen. Ze stellen ook aan de kaak dat Twitter McGowan het zwijgen oplegt, terwijl de netwerksite erom bekend staat niet altijd even streng om te treden tegen tweets waarin haat wordt gezaaid.

In een reactie aan The Times liet Twitter weten dat die maatregel genomen werd omdat McGowan in een van haar tweets een privénummer had verspreid. Na de verwijdering van dat bericht, werd het account van de actrice ook weer vrijgegeven.

4) @jeffbezos I am calling on you to stop funding rapists, alleged pedos and sexual harassers. I love @amazon but there is rot in Hollywood rose mcgowan(@ rosemcgowan) link