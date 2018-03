Lachen, gieren, brullen én kokhalzen met het tweede seizoen van 'Santa Clarita Diet' KGM

28 maart 2018

08u29 1

Het tweede seizoen van ‘Santa Clarita Diet’ is uit op Netflix, en dat moet je gezien hebben. Voor wie nog niet helemaal mee is: Drew Barrymore speelt in deze knotsgekke komische reeks een zombiemama die plots alleen nog maar mensenvlees wil eten. Samen met haar echtgenoot Joel pikt ze er de beste slachtoffers uit – hoe slechter ze zijn, hoe liever – en dat zorgt voor heel wat maffe maar vooral ook bloederige situaties ten huize Hammond. De verhaallijnen in ‘Santa Clarita Diet’ zijn op zijn minst absurd te noemen, maar oh zo hilarisch. Barrymore verklapt tijdens ons interview in LA waar we ons aan mogen verwachten en waarom er in het tweede seizoen opvallend minder bloed te zien zal zijn.

Wat staat jouw personage Sheila in het nieuwe seizoen te wachten?

‘Santa Clarita Diet’ is geen dieet meer, maar een levensstijl. Mensen vermoorden om ze op te peuzelen is nu doodnormaal voor Sheila, en zowel zij als haar man Joel zijn een stuk ‘pro-actiever’ geworden. Ze gaan georganiseerder te werk en ze willen er koste wat kost de ‘juiste’ slachtoffers uithalen: ze kiezen er het liefst van allemaal mensen uit die zó slechtaardig zijn dat de wereld ze liever kwijt dan rijk is. Ze willen bovendien ook uitvissen of het ‘virus’ zich aan het verspreiden is, want dat is wel het laatste dat ze willen! De serie heeft tijdens het eerste seizoen bakken kritiek gekregen omdat het veel te bloederig zou zijn, dus daar hebben we in dit seizoen sowieso rekening mee gehouden. De eerste aflevering is nog vrij bloederig, maar je zal merken dat dit bij elke aflevering vermindert. Wanneer ik de scripts te lezen krijg, dan denk ik altijd dat we hier nooit mee weg zullen geraken op TV! ‘Santa Clarita Diet’ is in de eerste plaats een komedie, maar je zal zien dat er ook een aantal tedere momenten tussen zitten, en ook dat was bijzonder leuk om te doen.

Hoe ga jij als actrice om met zulke grote hoeveelheden bloed op de set?

Ik weet niet wat er mis is met mij, maar ik heb eerlijk gezegd geen enkel probleem met al het bloed in de serie! Ik denk dat ik daarvoor gewoon al veel te lang meedraai in het wereldje, want ik weet ook wel dat het ‘bloed’ simpelweg roodgekleurd suikerwater is dat begint te jeuken van zodra je huid er mee in contact komt. Waar mijn maag dan wél van omdraait? Bepaalde delicatessen in Azië... (lacht) Ik heb tijdens mijn vakantie meer dan eens op het punt gestaan om over te geven, zo vies vond ik het. Ik weet dat er kijkers zijn die al beginnen te kokhalzen wanneer ze een bloederige scène te zien krijgen, maar zolang het niet echt is, dan krijg je mij niks wijsgemaakt.

En hoe smaakt zo’n nep-galblaas?

Verschrikkelijk! (lacht) Sheila geniet altijd zo hard van haar maaltijden dat ze er haast een orgasme van krijgt. Ik vind dat ge-wel-dig.

Valt het wat mee om het moederschap met je werk als actrice te combineren?

Ik ben met mijn gat in de boter gevallen, want elk seizoen van 'Santa Clarita Diet' wordt op amper drie maanden ingeblikt. Ik had elk weekend vrij en in het midden van de opnames had ik ook nog eens een hele week verlof, dus ik mocht absoluut niet klagen. Ik heb na de geboorte van mijn dochters jarenlang niet geacteerd omdat ik bang was dat ik er niet genoeg voor hen zou kunnen zijn. Ze waren namelijk veel te jong om mee naar de set te nemen en de werkuren waren veel te lang. Ik heb dankzij de serie eindelijk de perfecte balans gevonden. Doordat bijna alles in de zomervakantie wordt ingeblikt, kan ik er het hele schooljaar voor hen zijn. Ik had nooit gedacht dat me dat ooit zou lukken.

Hoe reageren jouw dochters van 5 en 3 wanneer ze jou op de billboards van 'Santa Clarita Diet' zien staan?

Ze weten gelukkig niets van de serie af. Ik verzin trouwens ook altijd heel wat smoesjes wanneer ik thuis kom en er nog wat nepbloed op mij zit. Dan maak ik hen wijs dat mama de hele dag op het werk heeft zitten verven. (lacht) Elke ouder moet zelf uitmaken wanneer hun kinderen oud genoeg zijn om naar de serie te kijken, maar die van mij zijn in elk geval nog véél te jong! (lacht)

Het tweede seizoen van ‘Santa Clarita Diet’ kan je nu op Netflix bekijken.