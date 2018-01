Kristen Wiig met kaal hoofd in 'Downsizing' KM

07u02 0 HLN in Hollywood Het was even schrikken toen we Kristen Wiig (44) met een kaalgeschoren hoofd in 'Downsizing' zagen, maar de comédienne laat tijdens ons interview in Los Angeles weten dat het niet echt was. "Al stond ik er wel voor open om mijn hoofd kaal te scheren", aldus Wiig.

"Nu ben ik blij dat ik het niet gedaan heb", besluit de actrice. Wiig schittert in 'Downsizing' aan de zijde van Matt Damon, met wie ze eerder al in 'The Martian' te zien was. Over Damon kan ze overigens geen slecht woord zeggen: "Matt is een coole kerel. Hij heeft een heel warm karakter en is ontzettend grappig. Hij kan heel goed stemmetjes en mensen nadoen. Hij is bovendien super grappig en we kwamen bijzonder goed overeen. Ik zou heel graag opnieuw met hem willen samenwerken."



Bekijk het volledige TV-interview met onze Hollywoodreporter in bovenstaand filmpje.



'Downsizing' draait vanaf 17 januari in de Belgische bioscoopzalen.