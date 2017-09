Kater? Zo kom je er volgens deze 'Kingsman'-acteurs het snelst van af 07u50 0



HLN in Hollywood 's Avonds een 'bodempje leggen', 's ochtends een pintje... wie af en toe stevig doorzakt zal vast wel een aantal trucjes kennen om de dag erna door te komen. 'Kingsman: The Golden Circle'-acteurs Taron Egerton en Pedro Pascal verklappen aan HLN.be hun beste middeltjes tegen die alom gevreesde kater.

HLN.be: Wat is jullie beste middel tegen een kater? (vanaf 3:07 in bovenstaand filmpje)



Taron Egerton: "Gewoon water, nietwaar?"



Pedro Pascal: "Drink water en eet pasta voordat je gaat slapen."



Egerton: "En gefrituurde kip!"



Pascal: "Of pizza. Ik weet dat het niet gezond is, maar dat is precies wat ik gisterenavond gedaan heb. [...] En pedialyte! Dat is eigenlijk het enige dat werkt." (Pedialyte is een kindermedicijn tegen diarree, red.)



'Kingsman: The Golden Circle' draait sinds deze week in de Belgische bioscoopzalen.



