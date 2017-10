Kate Winslet openhartig: "Ik moést wel werken omdat we thuis geen geld hadden" Kristien Morato

HLN in Hollywood Kate Winslet is één van de meest succesvolle actrices in Hollywood, maar daar heeft de 42-jarige actrice wel jarenlang kei- en keihard voor moeten knokken. Winslet vertelt tijdens een openhartig interview met onze Hollywoodreporter hoe ze in armoede opgroeide, hoe ze op haar vijftiende stopte met school en hoe ze dag in dag uit moest werken om het vervoer naar haar audities te kunnen betalen: "Ik vind het daarom enorm belangrijk dat ook mijn kinderen heel gewone kinderen zijn, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en dat ze - net zoals ieder normaal kind - ook gewoon de bus of de trein kunnen nemen."

HLN.be: "Heel wat acteurs moeten heel hard werken om door te breken in Hollywood en zij hebben dan ook die vechtersmentaliteit in zich. Waar komt die ingesteldheid bij jou vandaan?"



Kate Winslet: "Dat is een heel fijne vraag die ik al heel lang niet meer gesteld gekregen heb. Heel wat mensen denken dat Britten - en dan vooral de Britten die erg 'netjes' praten - van rijke afkomst zijn en dat ze naar een goede acteerschool zijn geweest. Ik ben zo helemaal niet opgegroeid. Ik ben op mijn vijftiende met school gestopt, ik had halftijdse jobs in snoepwinkels en bij slagers... Ik werkte keihard zodat ik mijn treintickets naar Londen kon betalen om er audities te gaan doen. Ik kom bovendien uit een groot gezin, dus ik heb de aandacht van mijn ouders altijd met mijn broer en zussen moeten delen. Mijn ouders hebben nooit geld gehad. Ik ben daarom ook niet echt zo aan luxe gehecht, simpelweg omdat ik dat als kind nooit gekend heb. Ik ben vrij avontuurlijk aangelegd en ik hou van extreme omstandigheden. Idris (Elba, haar tegenspeler, red.) moest daar altijd erg om lachen. Van zodra we in de helikopter op 3000 meter hoogte zaten, keek hij mij aan en rolde hij met zijn ogen: 'Geef me een strand, geef me gewoon een strand!' (lacht) Ik ben compleet het tegenovergestelde: ik zit veel liever in de sneeuw dan op het strand."



"Je haalt net aan dat je uit een groot gezin komt. Zulke gezinnen zorgen er meestal voor dat je met beide voetjes op de grond blijft. Ik ga er van uit dat je nog steeds de afwas bij je moeder mag doen?"



Winslet: "Dat klopt! Dat is echt zo. Wanneer je uit een grote familie komt, dan wordt er verwacht dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dat is hoe ik ben opgegroeid, en dat is wat ik heel graag aan mijn kinderen zou willen doorgeven. Ik vind het enorm belangrijk dat mijn kinderen heel gewone kinderen zijn, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en dat ze, net zoals ieder normaal kind, de bus of de trein nemen. Dat zijn misschien heel banale dingen, maar broodnodig voor een goede opvoeding. Dingen kunnen delen, geduld,... dat zijn allemaal belangrijke eigenschappen die ik van mijn ouders heb gekregen. Dat geduld is me tijdens (de opnames van 'The Mountain Between Us') trouwens goed van pas gekomen, want soms konden we door sneeuwstormen dagenlang niet filmen. Er waren dagen dat we urenlang niet konden opstijgen omdat de wind niet meezat en er veel te veel sneeuw lag. We hebben een aantal onstuimige helikoptervluchten gehad, en hoopten dat de wind zou gaan liggen en dat we van lawines gespaard zouden blijven. Ik was altijd op zoek naar een plek waar ik kon schuilen, voor het geval dat er toch iets mis zou lopen. 'Zou ik achter dat wc-hokje kunnen schuilen, of zou dat hokje door de lawine omver geblazen worden?' We zijn gelukkig nooit echt in gevaar geweest, maar het was veruit één van de mooiste - al dan niet dé mooiste - locatie waar ik ooit een film heb opgenomen."



"Heel wat mensen ontdekken pas hoe sterk ze zijn wanneer ze door een moeilijke periode gaan. Welke gebeurtenis heeft van jou een sterker persoon gemaakt?"



Winslet: "Het gebeurt elke keer wanneer ik aan een film werk. Ik mag dan al wel meer dan twintig jaar in het vak zitten en héél veel van mijn job houden, toch word ik nog steeds verschrikkelijk nerveus wanneer ik een nieuwe rol aanneem. Ik denk bij elke film dat ik als een gieter ga afgaan en dat de mensen gaan denken dat ik helemaal niet kan acteren, of dat ik geen Amerikaans accent kan nadoen... Ik ben en zal altijd erg onzeker blijven, en ik denk dat dit er nu eenmaal bij hoort. Ook mijn kinderen hebben een enorme impact gehad op mijn leven. Ik heb mijn man bovendien tijdens een brand (op het eiland van Richard Branson, red.) leren kennen, en daar zijn we gelukkig allebei uit kunnen ontsnappen. Ook die gebeurtenis heeft mijn leven voorgoed veranderd. Ik kan me daarom heel goed terugvinden in deze film - waarin twee vreemden elkaar in extreme omstandigheden leren kennen en ze hun oude levens hierdoor nooit meer terug kunnen krijgen - want ik wéét dat dit echt zo is. Dit is precies wat mijn man en ik is overkomen. Thank God! Het script sprak me daarom meteen heel erg aan."



'The Mountain Between Us' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.



