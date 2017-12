Kate Winslet: "Nee, ik heb niks met Leonardo DiCaprio" Kristien Morato

07u02 0 Getty Images HLN in Hollywood Over hun 'speciale band' vloeide al veel inkt, maar nu zet Kate Winslet (42) voor eens en voor altijd de puntjes op de i. Nee, ze heeft geen relatie met Leonardo DiCaprio (43). En om komaf te maken met die geruchten, vond ze er niet beter op dan haar echtgenoot mee te nemen naar ons interview. "Ned is mijn alles."

Het is al jarenlang één van de smeuïgste roddels in Hollywood: Kate Winslet en Leonardo DiCaprio vormen in het geheim een stel. De geruchtenmolen wordt telkens als de twee samen gespot worden op gang getrapt - en dat tot grote ergernis van de 'Titanic'-sterren zelf. Eind vorige zomer was het weer zover toen ze op vakantie aan de Côte d'Azur werden gefotografeerd. DiCaprio mag dan wel een zwak hebben voor jonge blonde modellen, toch zou zijn hart volgens de fans maar aan één iemand toebehoren, en dat is Kate. "Niks van aan", zegt ze vastberaden. En om de geruchten helemaal de kop in te drukken, heeft ze haar echtgenoot Ned Rocknroll (39) uitgenodigd op ons interview. De Britse zakenman en neef van Richard Branson zit onopvallend en stil in een hoekje mee te luisteren wanneer we het in het chique Ritz-Carlton Hotel in New York hebben over haar nieuwste film 'Wonder Wheel'.



"Ned is degene die me de berg op heeft gedragen", glundert Winslet wanneer we haar aanspreken over haar gezelschap. "Ik vind het heel moeilijk om naar hem te kijken zonder in huilen uit te barsten. Ned is mijn alles, de liefde van mijn leven. Ik heb al mijn geluk aan hem te danken." Ze krijgt het inderdaad moeilijk wanneer ze het over hem heeft. "Schat, ga alsjeblieft naar buiten! (lacht) Sorry, ik krijg al een krop in mijn keel als ik nog maar aan hem denk, zo gelukkig zijn wij." Op de vraag waarom Rocknroll, met wie ze vijf jaar geleden trouwde, er vandaag voor de eerste keer bij is, geeft ze een heel onduidelijk antwoord. "Bij hem voel ik me veilig, dat maakt alles zo veel gemakkelijker." Toch zal ze hem nooit mee de rode loper op nemen.



"Dan zou ik hem te veel 'tentoonstellen' en dat wil ik niet. Samen poseren voor foto's is echt niets voor ons. We zijn op dat gebied juist heel voorzichtig, want als je één keer samen de rode loper opgaat, dan verwacht iedereen dat je dat blijft doen. Ned is mijn betere wederhelft, zo simpel is het. Wat ik voor hem voel, heb ik nog nooit voor iemand gevoeld. Ik ben heel trots op 'Wonder Wheel', dus dat Ned er vandaag bij is, maakt het eens zo speciaal."



Haar nieuwste film is er één van Woody Allen. Winslet had via collega's al veel over de beroemde regisseur gehoord, maar was toch aangenaam verrast toen ze voor de eerste keer met hem op de set stond. "Woody is een keiharde werker. Op de set moet er gewerkt worden en niks anders. Tijd voor gelul was er niet. Hij gunde me geen seconde rust, maar dat vond ik door zijn speciale manier van doen niet eens zo erg. Woody weet precies wat hij wil, en dat kan soms hilarische toestanden opleveren. Hij is doodeerlijk wanneer iets hem niet aanstaat, en dat heb je dan ook meteen geweten! (imiteert hem) 'Nee nee, je doet veel te actricerig! Doe nu eens gewoon!' (lacht) Soms kan hij - net wanneer je dacht dat alles goed ging - in het midden van een scène de boel stilleggen en zeggen: 'Stop nu maar. Mijn god, ik val hier halfdood door alleen nog maar naar jou te kijken!' Voor een jonge actrice als Juno Temple (28) moet dat natuurlijk verschrikkelijk zijn, maar ik moet daar hard om lachen. Ik ben al wat ouder en zit al langer in het filmwereldje, waardoor ik een veel dikker vel heb. Zolang Woody niet gemeen is, heb ik helemaal geen problemen met zijn aanpak."



En of haar tegenspelers doodsbang waren van Allen. "Je kan het met turbulentie vergelijken. Iedereen is bang, maar niemand durft te panikeren tot de stewardessen in paniek slaan. Ik voelde me een beetje de 'purser': als ik in paniek zou schieten, dan zouden mijn tegenspelers dat ook doen." Toch ontfermde Allen zich over haar. "Ik denk dat hij vanbinnen stiekem een vrouw is. (lacht) Hij weet zó veel van vrouwen af. Je merkt dat Woody een beetje van zichzelf in zijn vrouwelijke personages stopt. Bij hem kon ik altijd terecht als ik vragen had over mijn rol."



Aan de bekende producent Harvey Weinstein houdt ze minder leuke herinneringen over. Toen twee maanden geleden aan het licht kwam dat hij tientallen actrices had misbruikt of geïntimideerd, was ze niet helemaal verrast. "Harvey is altijd een irritant en onuitstaanbaar ventje geweest. Dat hij tot zulke dingen in staat is, verbaast me dus niets. Ik ken niemand die nog nooit een onaangename ervaring met hem heeft gehad."



Zelf is ze gelukkig nog geen slachtoffer geworden van intimidatie of misbruik. "Ik heb sinds mijn 17de een vrouwelijke agent, we werken al 25 jaar samen. Hylda heeft me altijd tegen zulke mensen beschermd en daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Bovendien hebben mijn ouders me goed opgevoed en heb ik dankzij hen heel wat ballen aan mijn lijf. Als iemand ook nog maar één vinger naar mij had uitgestoken, dan had ik mijn hakken ongetwijfeld door hun gezicht geboord. Ik laat mij niet doen, maar ik besef tegelijkertijd ook dat ik héél veel geluk heb gehad. Mijn carrière is zó snel van de grond gegaan dat ik nooit auditie heb moeten doen in een hotelkamer."



'Wonder Wheel' komt op 28 januari uit in de Belgische bioscoop.



