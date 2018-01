Justin Timberlake: "Regisseurs die me afdreigen, dat werkt wel bij mij" ACTEUR LUISTERT BRAAFJES NAAR WOODY ALLEN IN 'WONDER WHEEL' Kristien Morato

31 januari 2018

03u41 0

Justin Timberlake die een sexy strandwachter speelt: het hád 'talk of the town' kunnen zijn in Hollywood. Maar zijn zwembroekscènes worden overschaduwd door de hernieuwde ophef over regisseur Woody Allen, in deze #MeToo-tijden. Tegenspeelster Kate Winslet heeft al spijt van de samenwerking. Justin hoegenaamd niet: "Ik werk enkel met de allerbesten. En als Woody belt voor een rol, hoef je niet na te denken."

2018 wordt Timberlake-time, zoveel is duidelijk. Deze week brengt de 37-jarige zanger/acteur immers zijn vijfde soloplaat uit. Eindelijk: zijn vorige cd dateert al van 2013 en zijn jongste monsterhit, 'Can't stop the feeling', is ook al weer ruim een jaar geleden. 'Man of the Woods' is Justins "meest ambitieuze plaat" tot nu toe, zegt hij. Fans reageerden alvast laaiend enthousiast op de eerste drie nummers die hij losliet. Inspiratie vond de superster bij zijn gezin: vrouw Jessica Biel (35) en zoontje Silas (2). En ondanks zijn drukke agenda komen zij op de eerste plaats, zegt Justin.

Hé, ik ben papa

"Ik doe alles op mijn eigen tempo. Ik breng met mondjesmaat platen uit en ga niet op elke filmaanbieding in. Ik ben eigenlijk nog maar heel recent tot het besef gekomen dat ik nu papa ben. (lacht) Ik geniet met volle teugen van het vaderschap. Ik weet dat ik veel geluk gehad heb dat ik doorheen de jaren met zoveel getalenteerde mensen heb mogen samenwerken - zowel op muzikaal gebied als in de filmwereld. En ik wil in de toekomst enkel nog maar het beste van het beste. Alleen als ik met de beste filmmakers in Hollywood mag samenwerken, doe ik het - zodat ik zelf nóg beter kan worden en mijn grenzen kan blijven verleggen."

En Woody Allen past zeker in het rijtje van die topregisseurs, vindt Justin. Het was een hele eer om met hem te werken voor 'Wonder Wheel'. "Ik heb niet eens hard to get gespeeld en ik ben onmiddellijk op zijn aanbod ingegaan", zegt hij. "Wanneer Woody je een rol aanbiedt, dan hoef je daar helemaal niet over na te denken. Ik vond hem in het begin ontzettend intimiderend, maar ik heb me daar overheen kunnen zetten. Hij heeft een erg aparte manier van regisseren: hij houdt van lange scènes, maar wil alles wel zo snel mogelijk inblikken. Soms 'dreigde' hij dat we slechts één take mochten doen, en dan keken Kate (Winslet, red.) en ik elkaar bezorgd aan: 'We doen nu maar beter ons uiterste best, of het zal onze beste dag niet zijn!' (lacht) Zijn methode heeft er gelukkig wel voor gezorgd dat ik elke dag alles heb gegeven."

Gevoelig

Justins acteerprestaties worden wél overschaduwd door de controverse rond Woody Allen, die door zijn stiefdochter beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In het huidige #MeToo-tijdperk in Hollywood leidt dat tot speculaties dat 'Wonder Wheel' wel eens Allens laatste film zou kunnen zijn. En hoewel Timberlake geen kwaad woord over de regisseur gezegd wil hebben, steunt hij naar eigen zeggen toch de #MeToo-beweging. "Wat er allemaal aan het licht is gekomen, is schandalig. Ik hoop dat alle slachtoffers nu eindelijk de kracht zullen vinden om met hun verhaal naar buiten te komen. Zij hebben zich veel te lang onderdrukt gevoeld en geschaamd."

Timberlake stelt dat er dringend iets moet veranderen in Hollywood. "Ik heb de voorbije weken veel aan mijn moeder en aan mijn vrouw gedacht, Hoe zou ik hierop reageren als ik ooit een dochter zou hebben? Ik ben geboren en getogen in Tennessee (zuidelijke staat in de VS, red.), en het zou héél jammer zijn als ik mijn ruig 'Tennessee-kantje' naar boven zou moeten halen. Ik ben zo gevoelig als het op vrouwen aankomt. Ik ben enig kind en heb altijd een uitstekende band gehad met mijn moeder. Ik draag haar op handen."

Wonder Wheel' draait vanaf vandaag in de Belgische zalen. De plaat 'Man of the Woods' komt vrijdag uit.

Meer showbizznieuws recht uit Hollywood: volg HLN-reporter Kristien ook op Facebook, YouTube, Twitter of Instagram via @KristienMorato