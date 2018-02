Jennifer Lawrence prijst Matthias Schoenaerts de hemel in: “Hij barst van het talent” Kristien Morato

10 februari 2018

00u12

1

Matthias Schoenaerts (40) mag opnieuw een toprol op zijn cv zetten, want de Antwerpenaar schittert in de gloednieuwe thriller ‘Red Sparrow’ aan de zijde van niemand minder dan Jeremy Irons, Joel Edgerton, Charlotte Rampling en Jennifer Lawrence. Die laatste kan tijdens een interview met onze krant overigens geen slecht woord kwijt over onze chouchou: “Matthias is een fantastische kerel.”

Schoenaerts speelt in ‘Red Sparrow’ de Russiche nonkel van Dominika Egorov (Jennifer Lawrence). Dominika is een succesvolle ballerina wier droom aan diggelen wordt geslagen wanneer ze haar been breekt tijdens een dansvoorstelling. Egorov, die voor haar doodzieke moeder moet zorgen en financieel nog maar amper rondkomt, wordt op aandringen van haar nonkel een getrainde verleidster / inlichtingenofficier. Lawrence (27) sprong naar eigen zeggen een gat in de lucht toen ze vernam dat de rol van nonkel Vanya naar Schoenaerts zou gaan: “Matthias barst van het talent. Ik had hem jaren geleden voor het eerst in ‘Rundskop’ gezien en was meteen compleet omvergeblazen door zijn talent."

"Wanneer Matthias de kamer binnenkomt, dan voél je dat, zo charismatisch is hij", gaat de best betaalde actrice in Hollywood verder. "Hij is bovendien ook heel snel weg met het script en heeft onmiddellijk door hoe zijn personages in mekaar zitten. Ik keek er al jaren naar uit om met hem samen te werken, dus ik was dan ook in de wolken toen ik te horen kreeg dat ook hij in ‘Red Sparrow’ ging meespelen. Matthias is niet alleen een steengoede acteur, hij is ook een fantastische kerel met het hart op de juiste plaats.”

Hoewel de meeste scènes bloedserieus zijn, werd er tussen de opnames door ook heel wat afgelachen. Lawrence: “Matthias en ik hadden er een soort van spelletje van gemaakt om, vlak voordat er ‘action’ werd geroepen, elkaar te plagen en af te leiden. Achteraf gezien was dat niet echt een goed idee, zeker niet wanneer je allebei met een zwaar Russisch accent moet acteren.” (lacht)

Francis Lawrence, de regisseur van ‘Red Sparrow’, liet vorig jaar al aan onze Hollywoodreporter weten dat hij zich geen betere acteur voor de rol van Vanya Egorov kon inbeelden: “Matthias heeft ontzettend veel uitstraling. Hij is sexy, intelligent en ik wist meteen dat hij ook met Joel Edgerton erg goed op het scherm zou passen. Ik ben zéér, zéér tevreden met het resultaat.” (lacht)

‘Red Sparrow’ draait vanaf 28 februari in de Belgische bioscoopzalen.

