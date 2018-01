James Franco: “Grootste nachtmerrie aan Oscars te danken” Redactie

24 januari 2018

01u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 HLN in Hollywood Een paar weken geleden werd James Franco nog getipt als één van de grootste kanshebbers op een Oscar, maar zijn droom werd deze ochtend tijdens de bekendmaking van de genomineerden volledig aan diggelen geslagen. De Academy zag de 39-jarige Golden Globe-winnaar over het hoofd in de categorie van Beste Acteur, wat volgens insiders vooral te maken heeft met het feit dat vijf vrouwen hem recent beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opnieuw een bittere pil voor Franco, die in een interview met onze Hollywood-reporter vertelt hoe de Oscars hem zeven jaar geleden al heel wat schaamte en kopzorgen bezorgden.

Toen James Franco en Anne Hathaway zeven jaar geleden werden aangesteld om de 83ste uitreiking van de Oscars te presenteren, waren de producenten van het prestigieuze filmevenement nochtans in de wolken met hun keuze: “Het gaat hier om frisse, uiterst getalenteerde acteurs die de volgende generatie van Hollywoodiconen belichamen”, klonk het indertijd bij Bruce Cohen en Don Mischer. Maar de kijker was helaas een pak minder enthousiast. Hun presentatie, en dan vooral die van Franco, werd door de grote Amerikaanse filmvlakbladen met de grond gelijk gemaakt. The Washington Post omschreef Franco als een “etter waarvan je hoopt dat je dochter er nooit mee zal thuiskomen” en The Hollywood Reporter ging zelfs nog een stapje verder door de avond te omschrijven als “de ergste uitzending uit de geschiedenis van de Oscars”. Niemand, maar dan ook niemand leek een goed woord over te hebben voor de ster, en dat was ook Franco natuurlijk niet ontgaan.

“De Oscars hebben nooit op mijn ‘bucket list’ gestaan en ik had er zelfs nog nooit aan gedacht om de uitreiking te presenteren”, aldus de acteur tegen onze reporter Kristien. “Maar toen het voorstel er eenmaal was, dacht ik: ‘waarom niet?’, dus ben ik op het aanbod ingegaan en heb ik me voor de volle honderd procent gegeven. Helaas ging dat niet zoals ik in eerste instantie gehoopt had…”

Franco zegt dat zijn zelfvertrouwen een enorme deuk kreeg toen hij alle negatieve recensies en de harde commentaren op sociale media te lezen kreeg: “De commentaren kwamen zo hard aan dat ik me dagenlang in een hotel in New Haven heb opgesloten. Ik ben nog naar een aantal lessen geweest, maar ik ging na school onmiddellijk terug naar mijn kamer. Ik was helemaal van mijn melk. Op emotioneel vlak heb ik het er echt heel lang heel moeilijk mee gehad.”

Dat hij deze ochtend die felbegeerde nominatie aan zijn neus voorbij zag gaan, is ongetwijfeld opnieuw een harde noot om te kraken. Franco raakte onlangs in opspraak nadat vijf vrouwen hem beschuldigden van seksueel wangedrag in zijn rol als acteerleraar. Zo zou hij volgens de vrouwen onder andere kwaad zijn geworden toen ze weigerden om naaktscènes op te nemen. De acteur ontkent alle aantijgingen en zegt een “eigen kant van het verhaal” te hebben, maar dat hij uit respect voor de #MeToo-beweging daar niet verder op wil ingaan.

‘The Disaster Artist’, geregisseerd door Franco, kreeg deze ochtend wel een Oscarnominatie voor Best Bewerkte Scenario, maar het is voorlopig onduidelijk of de regisseur op 4 maart ook op de uitreiking aanwezig zal zijn.

‘The Disaster Artist’ draait vanaf 7 februari in de Belgische bioscoopzalen.

