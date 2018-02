Is deze jonge acteur straks de jongste Oscarwinnaar ooit? Timothée Chalamet (22) uit ‘Call Me By Your Name’ maakt kans op de titel Kristien Morato

14 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 HLN in Hollywood Timothée Chalamet: onthoud die naam. De kans is immers groot dat de 22-jarige acteur volgende maand de jongste Oscarwinnaar ooit wordt. In het liefdesdrama ‘Call Me By Your Name’ speelt hij een 17-jarige jongen die verliefd wordt op een knappe Amerikaan. "Dit overtreft mijn stoutste dromen."

Een jaar geleden kende haast niemand hem, maar Chalamet is nu al dé ster van 2018. En dat dankzij twee Oscargenomineerde films. ‘Call Me By Your Name’ maakt kans op vier beeldjes: beste film, beste song, beste aangepast script en beste acteur voor Chalamet. Voor zijn rol in ‘Lady Bird’ is hij niet zelf genomineerd, maar ook die prent doet een gooi naar de Oscar voor beste film. De jonge Amerikaanse acteur weet zijn projecten goed te kiezen. Bovendien laat hij later dit jaar nog eens van zich horen. Hij zei immers ‘ja’ tegen Felix Van Groeningen om in zijn eerste Hollywoodproductie ‘Beautiful Boy’ een heroïneverslaafde te spelen. Dat Timothée vroeg of laat acteur zou worden, stond in de sterren geschreven. Zijn vader is een Fransman die bij Unicef werkt, maar de rest van zijn familie ademt showbizz. "Mijn moeder is actrice, mijn oom regisseur, mijn tante scriptschrijfster en mijn opa was auteur. Showbizz zit in ons bloed. Het sprak dan ook voor zich dat ik in hun voetsporen zou treden", vertelt Chalamet tijdens ons interview in Toronto. Zijn ouders hadden er dan ook geen enkel probleem mee toen hij zei dat ook hij het in Hollywood wilde maken. "Ze stonden meteen achter mijn beslissing en hebben mij vanaf dag één gesteund. Mijn familie zorgt er bovendien voor dat ik niet begin te zweven. Het kan mijn oma namelijk niets schelen dat ik nu wat bekender ben. Ze roept nog altijd even hard tegen mij. (lacht)"

Fameuze perzikscène

Timothée heeft trouwens ook al een bekend liefje gehad: Lourdes Ciccone Leon, de dochter van Madonna. Ze volgden samen les aan de theaterschool in New York, de stad waar ze ook allebei opgroeiden. De twee waren in 2013 een tijdje samen, maar hun wegen scheidden zich. Over zijn privéleven praten doet hij niet graag, liever heeft Timothée het over de bijzondere rol die hij mocht vertolken in ‘Call Me By Your Name’, gebaseerd op de gelijknamige bestseller. Daarin brengt zijn personage Elio (17) de zomer van 1983 door op het Italiaanse platteland. Zijn leven wordt compleet door elkaar geschud wanneer de 24-jarige Oliver (Armie Hammer) bij Elio’s vader aan zijn doctoraat komt werken. De twee worden verliefd, en wat volgt is een onvergetelijke zomer vol passie, verlangen en romantiek. Het coming-of-ageverhaal krijgt laaiend enthousiaste kritieken en wordt door menig cinefiel nu al bekroond tot dé film van het jaar. Eén specifieke erotische scène met een perzik zal u bijblijven telkens u naar de fruitmand kijkt, en op Twitter vroeg iemand zich dan ook luidop af wat Chalamets moeder van de prent vindt. "Tot ik die tweet las, had ik daar op geen enkel moment bij stilgestaan. Voor mij is het doodnormaal dat ze al mijn films ziet, en ik weet dat ze trots is op mij. Die onvoorwaardelijke steun vind ik enorm belangrijk en heb ik ook echt nodig. Mama schrok wel eventjes toen ik haar vertelde dat ik in mijn volgende film een heroïneverslaafde speel, maar één seconde later sprong ze een gat in de lucht." En die fameuze perzikscène? "Tja… Een perzik eten zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik krijg er flashbacks van. (lacht)"

Espresso & aperitivo

Voor Timothée en tegenspeler Armie was het ook totaal geen issue dat ze een homokoppel moesten vertolken. Het is een liefdesverhaal als een ander, en de geaardheid of het geslacht van de hoofdrolspelers doet er voor hen niet toe. Meer nog, toen het duo gevraagd werd of ze zich er bewust van waren dat sommige mensen — nog steeds — aanstoot nemen aan homo’s, waren de twee zeer duidelijk. "Fuck them", klonk het zonder twijfel.

Regisseur Luca Guadagnino vroeg hen trouwens om anderhalve maand eerder naar Italië te komen — waar de opnames plaatsvonden — om elkaar beter te leren kennen. Er was chemie nodig op het scherm. Chalamet herinnert zich dat het vanaf dag één snor zat tussen hen twee. "We hadden al meteen een scène waarin we elkaar moesten kussen. En dat bleef maar duren. Niemand riep ‘cut’. Toen we opkeken, liep Luca gewoon weg en liet ons achter in het gras waar we aan het rollebollen waren. Het ijs was meteen gebroken." Chalamet houdt heel wat mooie herinneringen over aan de opnames in Italië. "Ik kwam er volledig tot rust, iets wat in zo’n bruisende stad als New York zo goed als onmogelijk is. Ik bracht als kind drie à vier maanden per jaar door in Frankrijk, dus ik had al wel een idee van hoe het luilekkerleventje eraan toegaat in Europa. Europeanen weten donders goed hoe ze met volle teugen van het leven moeten genieten, en daar komt héél veel espresso en aperitivo bij kijken", lacht hij.

Nog veel te leren

En nu gaat het zo hard voor Chalamet dat hij noodgedwongen — en voor onbepaalde tijd — zijn studies aan de gerenommeerde NYU heeft onderbroken. "Ik heb het zo druk dat ik helaas geen tijd heb om mijn schooljaar af te maken. Maar mijn diploma moet en zal ik behalen, dat heb ik beloofd. Ik probeer echter zo lang mogelijk van dit moment te genieten, want als acteur weet je nooit wat je nog te wachten staat. Het succes van ‘Call Me By Your Name’ en ‘Lady Bird’ overtreft mijn stoutste dromen, en ik ben vooral heel blij dat ik dit zo vroeg in mijn carrière mag meemaken. Het zou fantastisch zijn mocht ik dit tempo nog een hele tijd kunnen volhouden, maar ik besef dat ik nog erg jong ben en nog veel te leren heb. Die erkenning is zalig, want ik weet maar al te goed hoe het voelt om helemaal onderaan de aftiteling te staan."

‘Call Me By Your Name’ is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.