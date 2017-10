Interview met Dustin Hoffman (80) loopt uit de hand: "Ik dróóm van mijn testosteron!" 05u44 0



HLN in Hollywood Dustin Hoffman brak eerder deze week nog abrupt een interview af toen een talkshowhost van de BBC hem vroeg of hij al aan pensioen dacht, maar de 80-jarige acteur trok voor HLN.be gelukkig wel extra tijd uit om zijn nieuwste Netflix-film 'The Meyerowitz Stories' te promoten. Maar dat gesprek loopt al snel uit de hand wanneer Hoffman over zijn testosterongehalte begint...

Dustin Hoffman en Adam Sandler zijn deze maand druk bezig met de promotie van hun nieuwste film 'The Meyerowitz Stories', die vanaf vandaag bij ons op Netflix te zien is. Toen Kristien Morato, onze reporter in Hollywood, het duo vroeg wat hen tijdens hun leven het meeste verrast heeft, moest Hoffman niet lang nadenken: "Testosterongehaltes! Die blijven maar fluctueren."



De acteur, die op 8 augustus 80 jaar werd, zegt vervolgens dat hij al overwoog om testosteron te nemen, maar dat hij door de neveneffecten niet goed durft: "Ik ben bang dat ik haar op mijn tanden ga krijgen, want er gaan heel wat neveneffecten mee gepaard. Ik ben tachtig jaar oud: ik DROOM van mijn testosteron!"



Sandler laat op zijn beurt weten dat hij op het internet onlangs een "grote doos testosteron" kocht voor zijn tegenspeler: "Ik heb er een briefje bijgestoken: 'Ga ervoor man, geniet er van!'" (lacht)



Hoffman is verrast wanneer de tijd er op zit voor het interview: "We hebben niet eens tijd gehad om het over viagra te hebben!"



Het volledige interview kan je hieronder bekijken.



'The Meyerowitz Stories' is vanaf vandaag bij ons op Netflix te bekijken.



