INTERVIEW. DiCaprio's vriendin Camila Morrone (22) heeft plannen: "Ik wil een groot gezin met Leo én een carrière" Kristien Gijbels

07 augustus 2019

00u00 10 HLN in Hollywood Ze is al meer dan een jaar samen met Leonardo DiCaprio, en nu de geruchten over een huwelijk en zelfs een zwangerschap steeds luider klinken, geeft Camila Morrone (22) grif toe dat ze haar toekomst met de wereldster al helemaal heeft uitgestippeld. "Ik droom van een groot gezin én een filmcarrière", aldus de beeldschone Argentijns-Amerikaanse actrice.

Onlangs hadden we DiCaprio (44) zelf nog voor ons zitten, vandaag is zijn vriendin Camila Morrone aan de beurt. "Leo heeft me deze ochtend nog een berichtje gestuurd om me succes te wensen, en ik vrees dat ik het ook nodig zal hebben", lacht de actrice wat ongemakkelijk wanneer ze in het Beverly Wilshire Hotel bij ons aan tafel schuift. En of ze de peptalk van haar lief nodig had, want het arme ding trilt als een blad. "Ik hoorde van Leo dat je heel vriendelijk bent, maar ik ben van nature eigenlijk erg verlegen. Ik sta al heel de ochtend te bibberen van de zenuwen." Je kan het haar ook niet echt kwalijk nemen, want ze wordt al sinds het begin van haar relatie met DiCaprio bestookt met haatberichten van woeste fans, die allesbehalve blij zijn dat hun idool van 't straat is. Bovendien is het lijstje exen van de wereldster indrukwekkend. Namen als Gisele Bündchen, Bar Refaeli en Blake Lively liegen er niet om. Maar zou het met Morrone dan toch prijs zijn? Is zij de vrouw met wie hij eindelijk in het huwelijksbootje zal stappen? Als we de geruchten in Hollywood mogen geloven, dan is de kans groot dat het er vroeg of laat inderdaad van gaat komen.

Romantische ziel

Morrone doet in elk geval geen enkele moeite om de roddels de kop in te drukken wanneer we haar vragen of ze een huisje, tuintje, boompje en beestje met DiCaprio ziet zitten. "Doe mij maar een beetje van alles van wat je net hebt opgesomd. Misschien nu nog niet te veel kinderen - minder kinderen en meer films. (lacht) Ik heb de voorbije drie jaar maar drie films gemaakt, dus ik zou graag wat meer tijd in mijn carrière willen steken vooraleer ik andere grootse plannen maak. Ik ben een romantische ziel die in sprookjes gelooft, dus ik zou niets liever willen dan een happily ever after. Doe mij maar een groot gezin dat ik met mijn carrière kan combineren, daar droomde ik vroeger als enig kind van gescheiden ouders al van. Ik ben er bovendien van overtuigd dat je als vrouw wel degelijk de CEO van een bedrijf kan zijn én tegelijkertijd een man, kinderen, een acteercarrière én een leven kan hebben. Het is allemaal een kwestie van iets meer stress en een beetje minder slaap. (lacht)"

Morrone is de dochter van het Argentijnse acteurskoppel Lucila Polak en Máximo Morrone. Na hun scheiding was Lucila tien jaar samen met Al Pacino. Het is Camila dus allemaal met de paplepel ingegeven. En dankzij haar hoofdrol in de film 'Mickey and the Bear' - waar voorlopig nog geen Belgische release voor gepland is - staat ze in ieder geval op het punt om het helemaal te maken in Hollywood. Een hele aanpassing, al kan ze het naar eigen zeggen allemaal goed relativeren. "Het is nooit een droom van mij geweest om beroemd te worden, maar ik heb er wel altijd van gedroomd om actrice te worden. Mij zal je nooit over mijn bekendheid horen klagen, want als actrice wéét je maar al te goed waar je aan begint en besef je dat dat er nu eenmaal bij hoort. Het feit dat ik letterlijk in Hollywood tussen de sterren ben opgegroeid, heeft me daar gelukkig wel wat op voorbereid. Toch is het nog wat wennen dat ik nu overal camera's rondom mij heb."

Bijzonder bescheiden

Als er één ding meteen opvalt aan Morrone, is dat ze bijzonder bescheiden blijft onder alle hetze. "Ik ben in de eerste plaats vooral blij met de kansen die mij gegeven werden. Succes wordt niet 'zomaar' in je schoot geworpen, dat hebben ze er bij mij thuis wel ingehamerd! Mijn mama is actrice, mijn papa acteur. We hadden het vroeger niet al te breed, omdat mijn ouders in Hollywood maar niet aan de bak kwamen. Hun grote doorbraak is er helaas nooit gekomen, waardoor ze allebei relatief onbekend zijn gebleven. Zo gaat dat in Hollywood: hier kunnen enkel de acteurs die op grote billboards prijken van hun werk leven. Mijn beslissing om het dan toch te proberen, was dan ook allesbehalve impulsief. Ik wist dat ik een hele tijd zonder werk zou zitten en dat ik tientallen audities zou moeten doen vooraleer ik überhaupt een rol te pakken zou krijgen. Het maakt bovendien niet uit hoeveel audities ik al gedaan heb: ik blijf ze verschrikkelijk eng vinden."

Lang geknokt

Morrone vertelt dat haar eerste audities dikke tegenvallers waren, en dat ze lang heeft moeten knokken om te staan waar ze nu staat. "Ik schuimde jarenlang de ene auditie na de andere af, maar niks leek te lukken. Dat veranderde toen ik een agent onder de arm nam en mezelf voor de volle honderd procent op acteren begon te storten. Bij de auditie van 'Death Wish' was het eindelijk raak. Het was mijn eerste film, en al meteen aan de zijde van Bruce Willis." Acteeradvies kreeg ze van niemand minder dan Al Pacino, haar stiefvader. "Ik was helemaal in paniek toen ik mijn eerste rol te pakken had. Ik belde hem op en vertelde dat ik 'per ongeluk' een belangrijke film had geboekt en geen flauw idee had wat me te wachten stond. Hij merkte dat ik niet goed wist wat ik met mezelf moest aanvangen, dus stelde hij voor om het script samen met mij te lezen. Wel, ik kan je verzekeren dat het best intimiderend is om een script met Pacino te overlopen, en dan vooral wanneer het om je allereerste filmproject gaat. (lacht) Zijn advies was om gewoon te acteren, en that's it. Dankzij hem ben ik er niet alleen in geslaagd om mijn angsten te overwinnen, maar ook om niet alles zo serieus te nemen."

Of DiCaprio haar ook al wat tips heeft kunnen geven? "Ik had al zo'n vermoeden dat deze vraag ging komen! (lacht) Ik ben gestopt met advies te vragen aan mensen met wie ik close ben. Ik train sinds kort met een acteercoach, met wie ik mijn scripts overloop en mijn personages ontleed. Leo zou zijn advies trouwens nooit aan mij opdringen. Hij weet dat ik werk en privé gescheiden wil houden. En dat is meteen ook de reden waarom ik niet eens mijn mama of mijn vrienden op de filmset wil. Mijn carrière is iets dat enkel van mij is. It's my little thing."