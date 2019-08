INTERVIEW. Brad Pitt denkt nog niet aan stoppen: "Ik blijf doorgaan tot ze mij beu zijn" Kristien Gijbels

14 augustus 2019

00u00 0 HLN in Hollywood Terwijl Quentin Tarantino (56) op het punt staat om de regisseursstoel aan de kant te zetten, gonst het al wekenlang van de geruchten dat ook Brad Pitt (55) het filmwereldje weldra de rug zal toekeren. Dringend tijd om de man zelf eens aan de tand te gaan voelen bij hem thuis in Hollywood. "Nonsens. Ik blijf doorgaan tot ze mij hier beu zijn."

Wie Brad Pitt wil interviewen, kan maar beter geduld hebben. Hij komt minstens drie uur te laat op onze afspraak aan, maar je kan het hem niet eens kwalijk nemen. Pitt heeft het de laatste weken namelijk ontzettend druk met de promotie van de nieuwste Tarantino-film 'Once Upon a Time... in Hollywood', waarin hij de stuntman van de befaamde Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) speelt. Eén van de meest besproken scènes uit de prent is die waarin Pitt zijn shirt uittrekt en nonchalant een sigaret opsteekt. De vijftiger glimlacht breed wanneer we over zijn sixpack beginnen: "Hoe ik mij voor de rol van Cliff Booth heb voorbereid? Door tijdens de opnames veel te trainen en gezond te eten. Toch probeer ik om niet te streng te zijn voor mezelf wanneer ik niet aan het filmen ben, dus na de opnames stonden er meteen weer hamburgers en pizza op het menu. (lacht)"

Pitt mag dan wel een stuntman spelen, zijn stunts werden netjes overgedragen aan een 'echte' stand-in. De Amerikaanse acteur laat het gevaarlijke werk trouwens bij al zijn films over aan vakmannen: "Ik ben op dat gebied helemaal anders dan mijn kameraad Tom (Cruise, red.), die maar wat graag zijn eigen stunts doet. Ik heb ontzettend veel respect voor stuntmannen, want die gasten zitten zich uren aan een stuk uit te sloven, terwijl ik lekker warm in mijn trailer zit. (lacht) Ik ben nog steeds bevriend met alle stuntmannen met wie ik in het verleden heb samengewerkt. Sommigen ken ik al meer dan dertig jaar, en dat zijn stuk voor stuk geweldige mensen. Zonder hen had ik het waarschijnlijk nooit zo lang uitgehouden in Hollywood."

Bijzondere band

Hoewel Pitt de voorbije dertig jaar zowat met elke wereldster op de set stond, was 'Once Upon a Time... in Hollywood' verrassend genoeg zijn allereerste samenwerking met Leonardo DiCaprio (44). "We kenden elkaar al wel uit het uitgaansleven in Hollywood", zegt Pitt. "Ik voelde voor de opnames veel druk, omdat zowel Leo als ik een grote rol had, en ik was bang dat ik de boel daar wat zou komen verpesten. Ik kon me gelukkig geen betere tegenspeler inbeelden en ik denk dat je dat op het scherm ook wel te zien krijgt. Zoiets kan je gewoon niet faken."

Dat de twee allebei piepjong waren toen ze in Hollywood doorbraken, schepte volgens Pitt meteen een bijzondere band. "We kennen dat wereldje dan ook door en door. We weten als geen ander hoe het is om aan de top te staan, maar ook hoe het voelt wanneer het allemaal eventjes wat minder goed verloopt. We houden heel wat mooie herinneringen over aan onze acteercarrières, maar we hebben er ook veel voor moeten opofferen. Privacy en vrijheid zijn dingen die Leo en ik nooit echt gekend hebben. Dus als er één iemand is die mij begrijpt, dan is hij het wel. Ik zal daardoor altijd een speciale band met hem hebben. Leo is een crème van een kerel, iemand voor wie ik enorm veel respect heb, niet alleen als acteur maar ook als goede vriend."

Uit context gerukt

Tarantino liet eerder al weten dat hij er na zijn negende film mee zou ophouden als regisseur, en nu zou 'Once Upon a Time... in Hollywood' volgens de laatste berichten ook weleens de laatste film van Pitt kunnen zijn. "Niks van aan", stelt de acteur ons onmiddellijk gerust. "Ik weet dat er al een tijdje gefluisterd wordt dat ik van plan ben om met pensioen te gaan, maar daar klopt helemaal niets van. Ik acteer nog steeds heel graag en ik blijf doorgaan tot ze mij hier beu gezien zijn. Mijn uitspraken werden wellicht uit de context gerukt. Wat ik wél heb gezegd, is dat acteren niet altijd rozengeur en maneschijn is. Je bent vaak drie tot zes maanden aan een stuk van huis om ergens een film te gaan opnemen, waardoor je je gezin nog amper te zien krijgt. De draaidagen zijn lang, en vaak sta je meer dan veertien uur per dag op de set. Hoe ouder je wordt, hoe harder je ertegenop begint te zien. Dat is niet meer dan normaal, vind ik. Maar ook: hoe ouder je wordt, hoe minder rollen er nog voor jouw leeftijdscategorie zijn. Hollywood is nu eenmaal een business waar vooral jonge acteurs aan de bak komen. En jong ben ik al lang niet meer. (lacht)"

Kieskeuriger

Pitt zegt dat hij desalniettemin wél kieskeuriger geworden is. "Want vooraleer ik nu nog 'ja' zeg, wil ik eerst weten hoelang ik van huis zal zijn en met wie ik de meeste tijd zal doorbrengen. Ik besef nu meer dan ooit dat ik veel te oud ben om nog kostbare tijd te verspillen. Een project moet dus al echt de moeite zijn om er volledig voor te gaan."

'Once Upon a Time... in Hollywood' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscopen.