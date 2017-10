Idris Elba: "Ik heb heel wat shitty dagen gehad, maar weiger achterom te kijken" Kristien Morato

07u02 0 Getty Images HLN in Hollywood 2017 is het jaar van Idris Elba, waarin de 45-jarige 'The Mountain Between Us'-acteur maar liefst vier films uitbrengt en eindelijk de rollen krijgt aangeboden waar hij jarenlang zo hard voor heeft moeten knokken. De toekomst lacht Elba toe, maar zijn leven zag er bijlange niet altijd even rooskleurig uit: "Ik heb heel wat shitty dagen gekend, maar ik weiger om nog achterom te kijken."

In 'The Mountain Between Us' zien we hoe een bekende chirurg en een fotografe een vliegtuigcrash overleven en op een berg vast komen te zitten. Ze bundelen samen hun krachten om terug thuis te geraken, al is dan makkelijker gezegd dan gedaan. In de hoofdrollen: Idris Elba en Kate Winslet. Wij zaten met beide acteurs samen om over hun nieuwste film te praten. Gisteren: Kate Winslet. Vandaag: Idris Elba.



"Jouw personage kruipt in 'The Mountain Between Us' door het oog van de naald. Hoe zou jij er het zelf in zulke extreme omstandigheden van af brengen?"



Idris Elba: "Ik denk dat mijn overlevingskansen met vijf procent omhoog zijn gegaan, gewoon door deze film te doen! (lacht) We kregen elke dag met vriestemperaturen te maken en er zijn heel wat dagen geweest waar we echt op onze tanden hebben moeten bijten. Het was berekoud in de bergen, geloof me. Hany Abu-Assad, onze regisseur, stond er op dat er zo weinig mogelijk green screen werd gebruikt, dus als je mij ziet afzien, dan is dat omdat ik écht aan het afzien was." (lacht)



"Hoe moeilijk was het om in zulke extreme temperaturen te acteren?"



"Ik kom uit Londen, dus ik ben de regen en het miserabel weer helaas wel een beetje gewend. Het uitzicht vanop de berg was echter zo adembenemend, dat de vriestemperaturen mij eigenlijk helemaal niet deerden. De koude lucht heeft me zelfs deugd gedaan, al merkte ik wel dat ik door de temperatuur veel sneller moe werd. Ik voelde dat mijn lichaam zich meteen tegen de kou probeerde te verzetten, heel bizar was dat. Ik stond elke dag van vier uur 's ochtends tot vier uur in de namiddag op de set en lag altijd tegen zeven uur in bed omdat ik compleet uitgeput was."



"Heb je ooit zelf vliegangst gehad?"



"Ik vlieg regelmatig voor het werk, dus ik ben het nu wel wat gewoon geworden ben. Toch heb ik één keer een heel enge ervaring gehad toen het vliegtuig door hevige turbulentie plots tientallen meters zakte. Ik heb nog nooit zoiets engs meegemaakt! Gelukkig panikeer ik maar heel zelden. Ik probeer alles op een zo nuchter mogelijke manier te bekijken zodat ik daar dan op een gepaste manier op kan reageren. Ik haalde voor een documentaire zelfs mijn vliegbrevet, dus vliegen is geen enkel probleem."



"Hoe was het om met Kate Winslet samen te werken?"



"Dat ik met Kate mocht samenwerken was zonder twijfel het hoogtepunt van de opnames. Toen ik het script aan Kate voorstelde, was ze er meteen voor te vinden. Kate en ik hebben elkaar een paar jaar geleden leren kennen tijdens de BAFTA's. We kenden elkaar niet goed, maar ik ben altijd een enorme fan geweest van haar en ik heb altijd met haar willen samenwerken. De producenten vonden het een super idee om Kate bij de film te betrekken. Ze las het script en zegde onmiddellijk toe. Het was één van de mooiste ervaringen uit mijn acteercarrière."



"Je ging door een moeilijke periode nadat je vader overleed, hoe gaat het nu met je?"



"Ik zie elke dag als een nieuwe kans om iets nuttigs te doen met mijn leven en ik ben dankbaar voor elke dag dat me op aarde gegund is. Ik heb heel wat shitty dagen gekend, maar nu ben ik al blij wanneer de volgende dag iets minder shitty kan zijn. Ik wil niet meer achterom kijken en ik kijk er naar uit wat de toekomst mij te bieden heeft. Ik ben tegenwoordig vooral bezig met mijn werk, en mijn carrière heeft de voorbije twee jaar een enorme boost gekregen waar ik erg dankbaar voor ben. Ik ben gezond en gelukkig, wat wil een mens nog meer?" (lacht)



'The Mountain Between Us' draait nu in de Belgische bioscoopzalen.



