Hoe George Clooney ontdekte dat Amal zwanger was van tweeling

HLN in Hollywood George (56) en Amal Clooney (39) waren al een tijdje aan het 'proberen' toen ze eind vorig jaar ontdekten dat de mensenrechtenactiviste voor de eerste keer zwanger was. Toch was de verrassing eens zo groot toen er niet één, maar twee baby's op de echo tevoorschijn kwamen. "Ik heb het nieuws nog diezelfde dag op de set van 'Suburbicon' aan Matt Damon verteld", aldus de acteur.

Clooney was volop bezig met de opnames van 'Suburbicon' toen hij ontdekte dat hij voor de eerste keer papa zou worden. De acteur was in de wolken en wilde het nieuws meteen van de daken schreeuwen, maar dat vond hoofdrolspeler en Clooney's boezemvriend Matt Damon echter niet zo'n goed idee. Clooney: "Ik was pas zes uur voordat ik het aan Matt had verteld te weten gekomen dat ik papa ging worden. We waren al wel een tijdje aan het proberen, dus toen we dachten dat ze zwanger was zijn we meteen naar de dokter gegaan om een test te doen. Hij zegt: 'Ja, daar is de baby... en daar is de andere!' Ik schrok: "Die andere?! Waar heb je het over?! Ik was compleet verrast. Ik ben diezelfde dag nog naar het werk gegaan, waar ik tegen Matt heb gezegd dat we een tweeling verwachtten. Hij zei: 'Hou het stil, dat mag je nog niet vertellen!' Maar ik had het er al uitgefloept. Het is allemaal heel snel gegaan!"



'Suburbicon', dat door Clooney geregisseerd werd, draait sinds deze week in de Belgische filmzalen.



