Gerard Butler: "Ik mag eindelijk nog eens een actiescène doen. Heerlijk!"

22 februari 2018

Wanneer een dievenbende steeds grotere bankovervallen in Los Angeles begint te plegen, wordt een corrupt groepje van politieagenten ingeschakeld om de criminelen op te pakken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de bendeleider blijft hen niet één, maar twee stappen voor. In ‘Den Of Thieves’ zien we hoe Big Nick (Gerard Butler) tot het uiterste gaat om de groep achter tralies te steken. HLN.be was er tijdens de opnames in Atlanta bij, waar Butler net die dag aan zijn grootste actiescène bezig was.

Het is een berekoude dag in Atlanta wanneer Butler aan één van zijn laatste scènes begint. Terwijl de crewleden met dikke winterjassen rondlopen, moet de Schotse acteur het slechts met een T-shirt en een kogelvrij vest doen. Maar Butler zul je niet horen klagen, want de regisseur laat hem urenlang van hot naar her rennen. Helemaal onder het zweet en buiten adem komt hij tussen takes een praatje slaan met onze krant. “Ik mag eindelijk nog eens een actiescène doen. Heerlijk!”, schatert de Hollywoodster. Butler speelt in ‘Den Of Thieves’ Big Nick, een stoere maar corrupte politie-agent die een dievenbende al wekenlang op de hielen zit. In de scène die we te zien krijgen komt het tot een confrontatie tussen beide groepen, en daar komt heel wat kabaal en geweld bij kijken: “Dit is de grootste scène die je in de film te zien zal krijgen en het is ook veruit de leukste om te doen. We zien hoe de agenten en de overvallers ten oorlog trekken en oog in oog komen te staan met elkaar. De dieven – onder leiding van de beruchte gangster Merrimen - waren van plan om de grootste overval ooit uit te voeren, maar dat loopt niet zoals gepland. Ze proberen de agenten te ontlopen, waarop de politie de achtervolging inzet. Toch geeft de bende zich niet zo snel gewonnen en er ontstaat een kat- en muisspel tussen de twee. Nick beseft maar al te goed wat de risico’s van zijn vak zijn. Hij heeft die ochtend dan ook dubbel zo veel tijd uitgetrokken om zijn kinderen vaarwel te zeggen, want het zou heel goed kunnen dat hij nooit meer thuiskomt.”

“De agenten in de film zijn in veel opzichten niet veel beter dan de slechteriken”, merkt Butler op wanneer we hem om wat meer achtergrondinfo vragen. “Mijn personage is een fantastische agent en doet zijn werk uitstekend, maar hij kampt op privévlak helaas met heel wat problemen. Nick drinkt veel te veel en gaat veel te veel op stap. Maar Nick leeft ook voor zijn vak en winnen is het allerbelangrijkste in zijn leven. Hij is het alfamannetje van de groep en moet in alles uitblinken. Hij heeft er alles voor over om de beste te zijn, ook al betekent dat dat hij bepaalde dingen moet doen die niet zo proper zijn. Dat alles maakt van Nick een verdomd boeiend personage.”

Butler zegt dat hij vijf jaar lang heeft uitgekeken naar de opnames van ‘Den Of Thieves’: “Christian Gudegast – de regisseur – en ik zijn al jarenlang bevriend en we hadden hiervoor al een paar keer met elkaar samen gewerkt. Toen hij mij in 2012 vertelde dat hij deze film wilde maken, was ik daar meteen voor te vinden. Het script is zo verrassend en clever, en je wordt als kijker als het ware meegezogen in het verhaal. Ik kan je nu al beloven dat je tot de allerlaatste seconde op het puntje van je stoel zal zitten!” Butler moest dan ook helemaal niet lang nadenken toen Gudegast hem liet weten dat hij eindelijk groen licht had gekregen voor de film.

Maandenlang bestudeerde hij zijn personage, en daar ging hij zo hard in op dat hij zich na verloop van tijd ook echt zoals Big Nick begon te gedragen: “Ik merkte plots dat ik me zoals Nick was beginnen kleden en dat ik ondertussen ook zijn ‘loopje’ had overgenomen. Christian en ik zaten op een avond op restaurant, toen hij me er halverwege ons gesprek op attent maakte dat ik één kilo rauwe kip naar binnen had gewerkt! Ik was zo in mijn rol aan het opgaan, dat het beest in mij naar boven was gekomen. Want dat is precies wat ook Nick op restaurant zou gedaan hebben.”

Butler wilde op korte tijd zo veel mogelijk te weten komen over undercover-agenten in Los Angeles, en dat deed hij door in zijn vrije tijd met hen op pad te gaan: “Ik begon anderhalve maand voor de opnames met zowel politie- als undercoveragenten op te trekken, en dat was achteraf gezien ook echt wel nodig om Nick zo goed mogelijk te begrijpen. Daarna zijn mijn tegenspelers en ik ook nog eens een paar dagen op bootcamp geweest, om elkaar wat beter te leren kennen. Zo gingen we onder andere paintballen en werden we in een kamer opgesloten waar we ons zo snel mogelijk uit moesten bevrijden, om te kijken hoe we het er als een team van af zouden brengen. Wel, ik kan je verzekeren dat we elkaar op het einde van het weekend door en door kenden!”

Hoewel we Butler vooral kennen dankzij zijn rollen in romantische komedies, lijkt het wel alsof hij zijn imago van Schotse heartthrob liever kwijt dan rijk is. De acteur neemt de meest uiteenlopende rollen aan, en dat is volgens hem een bewuste keuze: “Het klopt dat ik nu zo veel mogelijk verschillende genres probeer te doen, maar het script is en blijft de voornaamste reden waarom ik een bepaalde rol al dan niet aanneem. De rol moet me honderd procent liggen, want anders haak ik meteen af. Ik heb een paar jaar bewust geen romantische komedies gedaan omdat ik er eventjes genoeg van had, maar als ze mij nu een boeiend script zouden aanbieden, dan zou ik een rom-com zeker overwegen. Ik wil in de eerste plaats gewoon blijven doen waar ik zin in heb, en dat lijkt me gelukkig aardig goed te lukken!” (lacht)

‘Den Of Thieves’ draait vanaf deze week in de Belgische bioscoopzalen.