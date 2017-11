Geheime dienst niet blij met telefoontje Jackie Chan: "Dit flik je ons nooit meer!" 21u17 0



HLN in Hollywood Bekendheid heeft ongetwijfeld zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen. Vraag maar aan Jackie Chan (63), die niet meer kan buiten komen zonder dat hij door duizenden fans achterna gezeten wordt. "Het maakt niet uit of ik een masker draag of iets voor mijn gezicht houd, ik word altijd en overal herkend", aldus Chan tijdens een interview met onze Hollywood-reporter Kristien. "Ze moeten nog maar naar mijn lichaamsbouw kijken of naar mijn stem luisteren en ze weten al dat ik het ben."

Chan herinnert zich een incident in een schoenwinkeltje in China, waarbij de geheime politie hem zelfs te hulp is moeten schieten: "Ik was van de auto naar de winkel gerend en had de eigenaar gevraagd om niks te zeggen, maar het heeft niet mogen zijn. We hebben uiteindelijk de geheime politie moeten inschakelen om mij veilig en wel uit de winkel te krijgen. Er stonden duizenden toeristen uit alle hoeken van de wereld voor de deur, die allemaal mijn naam scandeerden."



De politie was veel minder opgezet met de hysterische mensenmassa. Chan: "De agenten konden er niet mee lachen. Het eerste wat ze tegen mij zeiden was: 'Dit flik je ons nooit meer!' (lacht) Nu ga ik in het holst van de nacht winkelen. Dan bel ik de winkel op en zeg ik dat ik graag iets zou willen zien. Rond middernacht is er geen kat, dus kan ik zonder problemen mijn eigen ding doen."



Je zou er zo medelijden mee krijgen. "Tja, het is een beetje dubbel", aldus Chan. "Ik ben langs de ene kant gelukkig, maar langs de andere kant ook heel verwonderd dat mijn leven er nu zo uitziet. Er zijn heel veel mensen die er van dromen om Jackie Chan te zijn. Ik bén Jackie Chan, dus ik moet daar dan ook maar mee kunnen leven."



'The Foreigner' draait nu in de Belgische bioscoopzalen.



