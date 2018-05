Emily Blunt werkt voor het eerst samen met echtgenoot John Krasinski: “Bang dat het zou botsen op de set” KGM

08 mei 2018

Emily Blunt (35) en John Krasinski (38) delen al meer dan tien jaar lief en leed met elkaar, maar nooit eerder stonden de acteurs samen op een filmset. Daar brengen ze nu verandering in door de hoofdrollen in ‘A Quiet Place’ voor hun rekening te nemen. De bloedstollende horrorfilm is meteen ook het regiedebuut van Krasinski, en dat bezorgde Blunt voor de opnames de nodige kopzorgen: “Ik was bang dat we op de set niet overeen zouden komen.” Onze Hollywoodreporter ontmoette de Britse actrice in de Texaanse hoofdstad Austin om het over haar nieuwste project te hebben.

Hoe was het om voor de eerste keer samen met jouw echtgenoot samen te werken?

Emily Blunt: “Ik vond het enorm spannend om voor de eerste keer met John samen te werken, vooral omdat ik niet goed wist waaraan ik me precies kon verwachten. Werken we op dezelfde manier? Gaan we op creatief vlak wel overeen komen? Gaat er te veel gekibbeld worden? Gaat John wel streng genoeg kunnen zijn voor mij? Ga ik tegen hem in durven gaan als ik het écht niet met hem eens ben? Gelukkig merkten we al snel dat we elkaar voor de volle honderd procent vertrouwden en dat het allemaal wel goed zou komen. Het was een bijzondere ervaring om voor het eerst samen op de set te staan, want we hebben elkaar nu op een heel andere manier leren kennen en we hebben heel wat ‘nieuwe’ kantjes van elkaar ontdekt. Het was een verademing om John als regisseur te hebben en ik zou heel graag veel meer films met hem willen maken. Van mij mag hij gerust elk script dat ik ontvang herschrijven!”

Neem je zo’n griezelige film na een lange werkdag eigenlijk mee naar huis?

Blunt: “We hebben tijdens de opnames samen heel wat whisky gedronken. (lacht) De meeste avonden werden bovendien met een groot glas whisky afgerond.”

Klopt het dat jij hem het script hebt voorgesteld?

Blunt: “Dat klopt. John had het script oorspronkelijk als acteur ontvangen en voelde zich onmiddellijk aangetrokken tot het project. Ik was nog maar net van onze tweede dochter bevallen, toen we op een avond samen op de zetel zaten en hij me door het script liet bladeren. Ik zei: ‘Jíj moet deze film regisseren. Dit is jóuw gouden lot.’ Ik had eerst een vriendin voorgesteld om de rol van Evelyn te spelen, maar daar ben ik snel op teruggekomen. Ik heb John haar laten opbellen om haar te vertellen dat de rol uiteindelijk naar mij was gegaan. (lacht) Mijn vriendin had er gelukkig meteen alle begrip voor, want zij had eigenlijk al een beetje een voorgevoel dat ik Evelyn wilde spelen.”

Zijn jullie nog bevriend?

Blunt: “Oh ja! We zijn nog steeds close.” (lacht)

Wat heeft jou het meeste aan John als regisseur verrast?

Blunt: “Ik heb zijn oog voor detail compleet onderschat. John wist vanaf dag één precies hoe hij deze film wilde maken en hoe elke scène er uit moest zien: van kleine nuances tot hoe de camera moest bewegen. Ik vond dat enorm indrukwekkend.”

Komen jullie soms ook niét overeen?

Blunt: “Ik ben een uitstekende planner terwijl John geen enkel besef van tijd heeft. John is al-tijd te laat en vergeet elke afspraak. Wanneer ik plannen met hem maak, dan gaat er dat het ene oor in en het andere oor meteen weer uit. Hij maakt zijn koffer om vijf uur ’s morgens op de dag van ons vertrek klaar, terwijl ik alles al twee dagen op voorhand heb ingepakt. Ik word er soms zo gek van dat ik hem een paar uur moet negeren zodat ik wat kan afkoelen.”

Hoe is jouw man doorheen de jaren als acteur en regisseur veranderd?

Blunt: “‘A Quiet Place’ heeft hem de voorbije achttien maanden heel wat bloed, zweet en tranen gekost. En toch heeft John – ondanks alle stress – zijn hoofd nooit laten hangen. Het is bewonderenswaardig wat hij in zijn carrière heeft klaargespeeld: hij is een uitstekende ondernemer, denker en geeft elke dag het beste van zichzelf. Hij is zo gepassioneerd door zijn werk en hij geeft als regisseur oprecht veel om zijn acteurs. De job van regisseur is hem dan ook echt op het lijf geschreven.”

'A Quiet Place' draait vanaf 9 mei in de Belgische bioscoopzalen.