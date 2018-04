Daniel 'Harry Potter' Radcliffe heeft de ware gevonden: "Vroeger schaamde ik mij dat ik een nerd was. Tot ik Erin ontmoette" KRISTIEN MORATO

10 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 HLN in Hollywood Zeven jaar na de laatste Harry Potter-film heeft de guitige gebrilde tovenaar plaatsgemaakt voor een flink bebaarde twintiger die de meest uiteenlopende rollen binnenrijft. En ook in de liefde gaat het Daniel Radcliffe voor de wind. Al zes jaar deelt hij lief en leed met actrice Erin Darke (33). "Bij haar kan ik helemaal mezelf zijn — ook al ben ik een nerd."

Er trekt een zware sneeuwstorm over New York wanneer we Daniel Radcliffe ontmoeten in het chique Peninsula Hotel in hartje Manhattan. Een sneeuwtapijt van wel tien centimeter dik zorgt voor heel wat ellende, maar toch slaagt de ­acteur erin om netjes op tijd aan te ­komen. Je zou er met zijn frêle postuur en één meter zestig zo naast kijken, maar zijn volle baard springt zó hard in het oog dat je hem niet kan missen. "Die baard helpt alleen maar om niet vanop afstand herkend te worden", zegt Radcliffe breed glimlachend wanneer we hem de hand schudden. "Ik word minder herkend wanneer ik een pet draag, maar ik doe eerlijk gezegd niet zoveel moeite meer om me te vermommen. Mijn stem ­‘verraadt’ toch keer op keer dat ik het ben. (lacht)"

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN