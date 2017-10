Chris Hemsworth klapt uit de biecht na Weinstein-affaire: "Dit overkwam ook acteurs" Kristien Morato

08u03 0 Photo News HLN in Hollywood De Weinstein-affaire is al wat de klok slaat in Hollywood, en het schandaal blijft maar verder uitdijen. Terwijl heel wat actrices de voorbije dagen uit de biecht klapten, blijft het in het kamp van de acteurs opvallend stil. "Maar er zijn in het verleden wel degelijk mannelijke slachtoffers gevallen", aldus Chris Hemsworth tijdens een interview met Kristien Morato, onze reporter in Hollywood.

De 34-jarige Australische acteur zegt dat hij het zelf gelukkig nooit van dichtbij meemaakte, maar dat hij met honderd procent zekerheid kan zeggen dat seksueel misbruik in Hollywood zich niet enkel tot zijn vrouwelijke collega's beperkte. "Ik leef enorm mee met mijn collega's die hier onder hebben moeten lijden. Het showbizzwereldje is veel harder voor vrouwen omdat er van hen veel sneller en veel vaker misbruik wordt gemaakt. Maar er zijn helaas ook mannen die exact hetzelfde hebben meegemaakt."



"Een journalist vroeg mij onlangs of ik het niet erg vond dat ik als lustobject word beschouwd, maar zolang ik er voor betaald word om mijn shirt uit te doen, zit ik daar helemaal niet mee in. Ik kan er mijn rekeningen mee betalen en er mijn vrouw en kinderen mee onderhouden. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen hier zo over denkt", aldus Hemsworth.



Voorlopig is 'Brooklyn Nine-Nine'-acteur Terry Crews de enige man die er openlijk voor uitkomt dat hij door een bekende filmmaker werd aangerand. "Mijn vrouw en ik waren vorig jaar op een evenement in Hollywood, toen een hooggeplaatste kerel naar me toekwam en mij in mijn kruis greep. Ik deed een stap achteruit en zei: 'Wat doe je nu?' Hij grinnikte alleen maar wat als een smeerlap." Crews zegt dat de filmmaker de dag erna zijn excuses kwam aanbieden, maar dat hij nooit heeft uitgelegd waarom hij naar zijn geslachtsdelen had gegrepen.



Meer showbizznieuws recht uit Hollywood: volg HLN-reporter Kristien ook op Facebook, YouTube, Twitter of Instagram via @KristienMorato

Kristien Morato (@kristienmorato) * Instagram photos and videos 4,167 Followers, 368 Following, 1,831 Posts - See Instagram photos and videos from Kristien Morato (@kristienmorato) Kristien Morato Belgian | American | Entertainment reporter | Member of HFPA | Golden Globes Kristien Morato (@KristienMorato) | Twitter The latest Tweets from Kristien Morato (@KristienMorato). Belgian | American | Entertainment reporter | Member of HFPA | Golden Globes. Southern California