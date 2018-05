Charlize Theron heeft al twee maanden geen nanny meer: "Ik draai compleet door" De single mama van twee heeft moeite om haar drukke carrière met het moederschap te combineren KGM

03 mei 2018

02u43 0

Het zijn drukke tijden voor Charlize Theron. De 42-jarige Zuid-Afrikaanse actrice produceert en acteert aan de lopende band, én ze staat er als single mama van een zoon (Jackson, 6) en een dochter (August, 2) helemaal alleen voor: “Ik heb al twee maanden geen nanny meer gehad, en ik draai fucking compleet door.” Onze reporter in Hollywood interviewde haar onlangs voor haar nieuwste film ‘The Gringo’, die sinds deze week in de Belgische zalen draait.

Je bracht tijdens de opnames van ‘The Gringo’ heel wat tijd door met de bekende Edgerton-broers. Hoe was het om door Nash geregisseerd te worden en om Joel als tegenspeler te hebben?

Charlize Theron: “Ik had Nash vijftien jaar geleden al eens opgebeld nadat ik ‘Spider’ had gezien. Ik vond zijn film zo goed dat ik dolgraag zelf met hem wilde samenwerken. Nash is daar gelukkig op ingegaan, want ik vond dat hij een enorm potentieel had. We zijn heel goed bevriend, en het is dankzij hem dat ik uiteindelijk zijn broer Joel heb leren kennen. We werden alle drie ontzettend close en we zijn dan gaandeweg actief op zoek gegaan naar een project voor ons. ‘The Gringo’ is dan ook zo’n beetje een droom die werkelijkheid is geworden.”

Jouw personage is niet op haar mondje gevallen.

Theron: “Elaine is niet alleen een narcist, ze is ook nog eens hondsbrutaal! (lacht) Ik betrapte mezelf er voortdurend op dat ik me na elke scène bij iedereen uitgebreid verontschuldigde voor mijn grove taal. Ik ben meer dan eens bang geweest om in de cafetaria te gaan eten, want dan had ik weer eens zeven mensen beledigd die waarschijnlijk met heel veel plezier in mijn eten hadden geplast. (lacht) De crew had er gelukkig veel begrip voor en was heel goed in het ontwijken van mijn scheldtirades.”

Wist je dat jouw tegenspeler David Oyelowo de kleinzoon is van de koning in Nigeria?

Theron: “Ja, ik heb dat ook toevallig in een artikel gelezen. Ik heb daar tijdens de opnames meermaals mee gespot, hoor. Dan kwam hij op de set aan en kon ik het niet laten om met een bekakt stemmetje te zeggen dat de prins gearriveerd was.” (lacht)

Ook de dochter van Michael Jackson, Paris Jackson, kreeg een rolletje in ‘The Gringo’. Hoe heeft ze het er tijdens de opnames van haar eerste film van afgebracht?

Theron: “Paris was geweldig! De rol was eigenlijk voor een jonge kerel geschreven, maar Paris is uiteindelijk dan toch bij ons op auditie gekomen. En dat deed ze zo goed, dat iedereen vanaf de eerste seconde onder zwaar de indruk was. Ik zweer dat we haar echt niet hebben aangenomen omdat ze de dochter van Michael Jackson is. Paris is een harde werker, ze kwam elke dag netjes op tijd aan, ze was ontzettend vriendelijk en iedereen was vanaf de eerste dag dol op haar. Wij waren eens zo verbaasd dat ze zo goed was, want we hadden geen flauw idee dat ze zo graag actrice wilde worden. Maar ik kan je verzekeren dat ze acteren heel serieus neemt en dat we in de toekomst nog heel wat van haar zullen horen.”

Je hebt het de voorbije jaren behoorlijk druk gehad met je werk. Lukt het nog om acteren met het moederschap te combineren?

Theron: “Ik heb al twee maanden geen nanny meer gehad, en ik draai fucking compleet door. (lacht) De timing kon niet slechter zijn. Gelukkig woont mijn mama ietsje verderop in de straat en zij vindt het geweldig om voor haar kleinkinderen te zorgen. Ik ga er geen doekjes om winden: het is de laatste tijd verschrikkelijk druk en het is een hele uitdaging om mijn werk met het moederschap te combineren. Ik moet het echt allemaal dag per dag bekijken. Dit geldt trouwens voor alle mama’s en papa’s en is dus echt niet alleen een probleem dat ‘wij’ acteurs hebben: het moeilijkste van allemaal is om de juiste balans te vinden van zodra er kinderen zijn – maar die van mij zullen altijd op de eerste plaats komen.”

‘The Gringo’ draait sinds deze week in de Belgische bioscoopzalen.