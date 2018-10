Andrew Lincoln neemt afscheid van ‘The Walking Dead’: “Rouwproces is nu pas echt begonnen” Kristien Gijbels

07 oktober 2018

02u17 0

Morgen gaat het negende seizoen van ‘The Walking Dead’ op Fox van start, en dat is meteen ook het laatste seizoen waarin Andrew Lincoln (45) te zien zal zijn. In mei raakte bekend dat de Britse acteur er na negen jaar de brui aan zou geven, maar zijn vertrek begint nu pas stilaan tot hem door te dringen: “Ik heb al heel wat traantjes gelaten.”

‘The Walking Dead’ mag dan wel bekend staan om de plotse sterfgevallen, toch had niemand het vertrek van Lincoln zien aankomen. De tv-ster legt aan onze Hollywoodreporter uit waarom hij de moeilijke beslissing nam om de serie te verlaten.

Hoe voelt het om na negen jaar afscheid te nemen van je personage Rick Grimes?

Andrew Lincoln: “Ik heb al wat traantjes gelaten, ja. Ik was op het einde van de opnames opgelucht dat het voorbij was, maar nu het écht gedaan is, heb ik het er plots wél heel moeilijk mee. Ik voel dat het rouwproces nu pas echt begonnen is. ‘The Walking Dead’ heeft me de voorbije negen jaar heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar het is tegelijkertijd ook een ongelooflijk mooi avontuur geweest.”

Mocht je voorstellen doen over hoe Rick aan zijn einde zal komen?

Lincoln: “Ik had daar eigenlijk heel weinig over te zeggen, maar dat hoefde voor mij ook helemaal niet. Ik was enorm onder de indruk toen ik hoorde wat de seriemakers allemaal van plan waren voor het negende seizoen. En omdat het mijn laatste seizoen was, heb ik me meer dan ooit opengesteld voor nieuwe uitdagingen. De laatste drie weken op de set waren dan ook onvergetelijk, en de laatste twee afleveringen waren veruit mijn meest favoriete afleveringen die ik ooit heb gefilmd.”

Waarom en wanneer heb je de beslissing gemaakt om er mee te stoppen?

“De beslissing was, als papa van twee kinderen, een hele tijd geleden al voor mij gemaakt. Er is niets zo pijnlijk als je kinderen achterlaten en om dan te zien hoeveel verdriet ze hebben omdat je nooit thuis bent. Ik kreeg die moeilijke momenten maar niet uit mijn hoofd gezet, en ik ging na verloop van tijd kapot aan schuldgevoelens. Ik wil niet dat mijn kinderen mij later gaan verwijten dat ik er nooit was voor hen. Dat zou mijn hart breken. Maar het afscheid van Rick Grimes doet daarom niet minder pijn. Ik had mijn vertrek liever zonder al te veel toeters en bellen gehad, maar so be it. Mijn laatste seizoen wordt het beste seizoen ooit, dat kan ik je wél verzekeren.”

Wat ga je het meeste missen en wat ga je het minst van allemaal missen?

“Ik ga mijn cowboylaarzen, mijn cowboyhoed, mijn pistolen en de zonsopgang in Georgia het meeste missen. De zonsopgang van Georgia, wanneer ik terugkom van het werk, ga ik het minste missen. (lacht) De wekker die om half vijf ’s morgens afgaat, de zandvlooien, de teken en de slangen ook niet. Ik ga alle grappen en straffe stoten op de set missen, en de ‘koffieshop’ in de trailer van Norman Reedus. Ik vind het ook niet erg dat ik nu niet meer tegen Norman hoef te verliezen tijdens een potje Backgammon, een spel dat ik hem überhaupt aangeleerd heb! Er is niemand die zoveel geluk heeft als Norman. Verder ga ik de crew missen, en iedereen die de voorbije jaren aan de serie heeft meegewerkt.”

Wat heeft de toekomst voor jou in petto?

“Mijn gezin en ik gaan binnenkort opnieuw verhuizen. Toen ik negen jaar geleden mijn contract tekende bij ‘The Walking Dead’, hadden mijn vrouw Gael en ik geen flauw idee dat we zo lang in Atlanta zouden moeten blijven. We gingen er van uit dat we hooguit twee jaar van huis zouden zijn, maar dat is uiteindelijk heel anders uitgedraaid. (lacht) Ik had Gael indertijd nochtans beloofd dat we de kinderen dicht bij hun grootouders zouden laten opgroeien, en dat we met z’n allen ergens op het platteland onder één dak zouden wonen. Maar als ze mij ooit opnieuw een job in Amerika zouden aanbieden, dan zou ik uiteraard geen nee zeggen. Ik wil blijven werken, al zullen er nu wel meer voorwaarden bij moeten komen kijken.”

Heb je al een nieuw project op stapel?

“Nog niet. Een rol moet al echt de moeite zijn om ze nu al zo vroeg aan te nemen. Het moet al een verschrikkelijk onweerstaanbaar project zijn om mijn gezin opnieuw voor acht maanden achter te laten. Ik ben niet iemand die de drang heeft om van het ene project naar het andere te springen. Ik geraak niet in paniek wanneer het eventjes stil blijft. Ik geniet even veel van mijn vrije tijd als dat ik van mijn werk hou, dus voor mij mag het er gerust ook eens wat minder hard aan toe gaan. Er zijn een heleboel kameraden die ik al jaren niet meer gezien heb, dus nu is het ideale moment om hen nog eens te zien. Het is tijd om opnieuw te genieten.” (lacht)

Het negende seizoen van ‘The Walking Dead’ gaat morgenavond om 20.35 van start op Fox.