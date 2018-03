Alicia Vikander weet van wanten in ‘Tomb Raider’: “Maar wel keihard afgezien tijdens opnames” KGM

Lara Croft is ijzersterk. Hoe heb jij je op deze iconische rol voorbereid?

Vikander: "Ik heb jarenlang ballet gedaan, en dat heeft me tijdens mijn voorbereiding op de rol van Lara Croft enorm geholpen. Ik was als kind zó gefascineerd door dit filmgenre en heb altijd willen weten hoe zo’n grote actiefilms gemaakt worden en hoe zo'n stuntscènes worden ingeblikt. Dat ik nu de kans krijg om iets nieuws te leren én dat ik daar dan ook nog eens voor betaald word, is één van de leukste voordelen aan mijn job. (lacht) Ik vind het geweldig wanneer ik een paar maanden de tijd krijg om bijvoorbeeld een nieuwe taal te leren of om een duizelingwekkende stunt voor te bereiden. Omdat ik voor ‘Tomb Raider’ heel wat spieren moest bijkweken, ging ik regelmatig muurklimmen, boksen, zwemmen en fietsen. Mijn lichaam heeft maandenlang afgezien, maar ik heb er tegelijkertijd ook intens van genoten."

Hoe voelde het om na al die training dan eindelijk op de set te staan?

"Ik had in het begin verschrikkelijk veel last van plankenkoorts! Ik moest in één van de eerste scènes de boksring in, en dat vond ik zo eng! Ik had in heel mijn leven nog nooit in zo’n ring gestaan of aan gevechtssport gedaan, dus ik was bang dat ik onmiddellijk als een gieter zou afgaan. Ik heb de crew meermaals willen vragen om zich om te draaien en niet te kijken wanneer ik begon te boksen. (lacht) Maar voor de rest is alles zeer goed meegevallen, hoor! De tofste takes vonden overigens in de rivier plaats. Ik kreeg een adrenalinekick van zodra ik in het water sprong."

De regisseur vertelde me dat je helemaal blauw zag na de opnames in het ijskoude water.

"Ik kan je verzekeren dat ik die dag echt heb afgezien! Ik dacht dat de regisseur een grapje maakte toen hij zei dat hij de scène nog eens opnieuw wilde doen, maar hij was doodserieus. De opnames waren nog maar net gestart én mijn ouders waren er die dag ook nog eens bij. Ik had er zo lang naar uitgekeken om hen bij mij op de set te hebben, maar ik had het zo koud dat ik al mijn kostbare energie moest gebruiken om mijn lichaamstemperatuur op pijl te houden. Ik was zo uitgeput dat ik voor hun neus wel in slaap kon vallen."

Wat was voor jou de grootste uitdaging?

"Om in de voetsporen te treden van zo’n iconisch personage waar we 22 jaar geleden voor het eerst mee kennis maakten. Ik weet nog goed hoe ik voor het eerst het spel speelde en meteen gefascineerd raakte door Lara Croft. Dat ik nu in haar huid mag kruipen, betekent enorm veel voor mij. Ik hoop dat ik haar personage alle eer aandoe, maar ook dat we haar tegelijkertijd iets nieuws kunnen geven zodat we het publiek kunnen verrassen."

De Lara Croft uit de videogame zou dit jaar veertig jaar geworden zijn, maar ook jij viert binnenkort een speciale verjaardag.

"Dat klopt, ik word er dertig dit jaar. Ik ging er als kind van uit dat ik tegen mijn dertigste wel volwassen zou zijn, maar dat valt nog af te wachten! (lacht) Ik voel wel dat ik doorheen de jaren geleerd heb om meer van mezelf te houden en om minder streng te zijn voor mezelf, en dat voelt goed aan. Het leven wordt steeds beter en beter en ik ben blij dat ik er weer een jaartje bij mag doen."

Heb je iets speciaals gepland?

Ik heb nog niets concreet vastgelegd, maar ik weet nu al dat er veel gefeest en gedanst zal worden. (lacht)

